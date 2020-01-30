Конструктор "Панциря": комплекс доработали для борьбы с мини-беспилотниками

Валерий Слугин — об эффективности применения "Панциря" в реальных боевых действиях, новых гиперзвуковых ракетах для него и вариантах боевых машин с увеличенным боекомплектом

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь", созданный в Конструкторском бюро приборостроения им. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), защищает российскую авиабазу Хмеймим и порт Тартус в Сирии, борется с американскими беспилотниками в Ливии, обеспечивает безопасность международных форумов и спортивных состязаний. ТАСС побеседовал с главным конструктором комплекса Валерием Слугиным об эффективности применения "Панциря" в реальных боевых действиях, новых гиперзвуковых ракетах для него, а также новых вариантах боевых машин с увеличенным боекомплектом.

- Недавно появилась новая воздушная угроза в виде малоскоростных малогабаритных беспилотников. Может ли "Панцирь" с ними бороться?

- Беспилотники изначально являлись одним из типов целей, с которыми должен бороться "Панцирь". На момент создания комплекса это были достаточно крупные и скоростные цели самолетного типа. Потом дроны стали малогабаритными, с малой эффективной площадью рассеяния, летающие на малых скоростях. Уязвимым местом всех радиолокационных систем является как раз работа по таким небольшим малоскоростным целям. Когда они идут на малых скоростях и высотах на фоне сильных отражений от земной поверхности, станция обнаружения целей забивается. Это очень сложная проблема, однако "Панцирь" с ней справляется.

Я не вижу, чтобы другие комплексы могли бороться с такими беспилотниками, как, например, квадрокоптер типа "Фантом". Этот беспилотник можно использовать как информационное средство, однако на таком дроне есть возможность разместить боевой заряд, и он будет выполнять террористическую задачу. Недавний пример был в Саудовской Аравии, когда налетела стая малых беспилотников. Они нанесли такой ущерб, что моментально просел объем производства нефти.

- Какие изменения были внесены в "Панцирь", чтобы бороться с подобными целями?

- Мы адаптировали локационные средства под обнаружение и точное сопровождение малозаметных целей. На нашей новой ракете нет головки самонаведения, только поражающая часть. Если мы уже видим цель радиолокационной станцией боевой машины, мы гарантированно подорвем боевую часть на пути следования беспилотника, и поле осколков его надежно накроет.

Хочу отметить, что беспилотники для "Панциря" - не самая главная цель. "Панцирь" спроектирован таким образом, что борется с ракетами РСЗО, минами, крылатыми ракетами, тактическими баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.

- Какие ракеты сейчас имеются в арсенале комплекса?

- Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая - ее скорость 5 Махов и более. Скорость нужна, чтобы быстро подлетать к цели, - это повышает скорострельность комплекса, потому что быстрее освобождается канал стрельбы. Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков - выше скорость соударения, выше эффективность осколков.

- У гиперзвуковой ракеты есть головка самонаведения?

- Во-первых, у ракет с головками есть минус - они по определению менее скоростные. Во-вторых, головки в ракетах нужны на больших дальностях, но совершенно не нужны на рубеже, где работает "Панцирь", все задачи здесь можно решить за счет системы телеуправления ракетой с боевой машины.

- Сообщалось о разработке малогабаритных ракет для "Панциря". Какой статус этих работ сейчас?

- Пока это научно-исследовательская работа, которая не несет принципиальных вопросов, в отличие от гиперзвуковой ракеты, где нужно протыкать на гиперзвуке плотную атмосферу, где горят рули управления. Малогабаритная ракета не требует высокой скорости, основная ее задача - быть дешевой. У боевой машины "Панциря" большой боекомплект - 12 ракет и 1400 выстрелов к пушке, поэтому она спокойно может уничтожить порядка 20 целей или даже больше, но при современном состоянии средств воздушного нападения этого может не хватить. Нынешние ракеты "Панциря" бьют на 20-30 км, но малоразмерный малоскоростной беспилотник не нужно сбивать на такой дальности. Сейчас мы такие цели бьем на дальности в 5-7 км, в так называемой ближней зоне. Зачем тогда класть столько пороха в ракету, ставить такие мощные двигатели? Экономически целесообразно сделать маленькую ракету.

Кроме того, мы можем на "Панцирь" таких ракет поставить в четыре раза больше. Это повысит боевую производительность, увеличивая количество целей, которые можно поразить одним боекомплектом

- Эти малогабаритные ракеты устанавливаются в стандартные пусковые установки "Панциря"?

- Планируется так делать и использовать ту же систему управления. Малогабаритные ракеты будут иметь ту же длину, что и стандартные, но они меньше диаметром - вместо одной стандартной ракеты будет вставляться кассета, содержащая четыре боеприпаса. На самой машине поменяется только интеллект.

- Когда такие ракеты могут появиться в боекомплекте комплекса?

- Пока не могу ответить на этот вопрос, но цикл разработки, производства и испытаний новых ракет займет, я думаю, более трех-четырех лет.

- Новые машины на базе комплекса "Панцирь" планируется создавать?

- Мы планируем разработать средство поддержки, которое будет обладать еще большим боекомплектом. У нас есть боевая машина, у нее 12 ракет. Но есть еще транспортно-заряжающая машина, у нее тоже есть боекомплект, однако, чтобы он стал боевым, нужно поставить его на боевую машину. С другой стороны, можно транспортно-заряжающую машину сделать транспортно-боевой: поставить ей упрощенную систему управления, целеуказание осуществлять с основной машины, но дать возможность этой транспортно-боевой машине самой выполнять стрельбу.

На такой машине можно установить в два раза больший боекомплект - не 12, а, допустим, 24 ракеты. Если еще половину боекомплекта составят малогабаритные ракеты, то тогда на одной только стороне такой пусковой установки будет уже 48 ракет.

- Каковы результаты применения комплекса "Панцирь" в Сирии?

- У специалистов Воздушно-космических сил РФ однозначное мнение, что "Панцирь" хорошо показал себя в боевых действиях. Это фактически единственный комплекс в России, который имеет сейчас такой опыт участия в боевых действиях.

- Сколько к настоящему моменту сбили беспилотников ЗРПК "Панцирь"?

- Порядка сотни, может, больше. Это с учетом Сирии и других регионов. В самой Сирии действуют две группировки "Панцирей": российская на авиабазе Хмеймим и группировка, которая эксплуатируется сирийской армией.

- Насколько сложно поражать кустарные беспилотники боевиков в Сирии?

- Я эти беспилотники держал в своих руках. Сначала террористы навешивали на них до десяти бомб, за счет этого дроны на радаре было видно очень хорошо. Потом они уменьшили количество боеприпасов до двух и скорость сильно уменьшили. Чтобы научиться бить такие цели, пришлось приложить определенные усилия. Как я уже сказал выше, была доработана радиолокационная станция комплекса, определенные усовершенствования были внесены в ракету.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

- Минобороны Израиля публиковало видео поражения сирийского "Панциря". Вы изучали этот эпизод, почему им удалось его уничтожить?

- Этот "Панцирь" сирийских вооруженных сил успел поразить восемь целей, и у него уже просто не осталось ракет. Боевой расчет покинул машину и стоял рядом - ждал транспортно-заряжающую машину с новыми боеприпасами. Один человек из боевого расчета, как видно на видео, побежал - у него, видимо, телефон в машине был. Нельзя было так делать - надо было сразу уводить боевую машину с позиции после отстрела боекомплекта, немедленно, тогда все было бы хорошо.

- "Панцирь" в ходе боевых действий чаще поражает цели пушкой или ракетами?

- Конечно, больше ракетами. Мы стараемся не допускать цели до зоны пушечной стрельбы. Ближайшая зона для ракетного вооружения составляет порядка 1,5 км. Если что-то проскочило ближе, то эти цели уничтожаем уже пушками.

Пушка — это прежде всего оружие самообороны, например, для защиты самого комплекса от тех же беспилотников. Также пушка — это оружие самообороны от наземного противника. "Панцирь" может себя защитить, например, от БМП или "джихад-мобиля", и такое использование пушек было в Сирии, оно оказалось эффективным

- Ракетами наземные цели "Панцирь" поражать может?

- Это у нас в техническом задании прописано, мы бьем по земле без вопросов. Низколетящие над поверхностью земли цели в радиолокационном режиме сбить сложно. Но в "Панцире" реализован также полноценный оптический режим наведения, который нечувствителен ко всем этим отражениям от поверхности - ему все равно, летит ли цель над землей или, допустим, едет по земле. Оптикой с тепловизором цель на грунте хорошо видна. Режим работы по наземным целям ракетами у "Панциря" полноценный.

- На испытаниях "Панцирь" поражал наземную технику ракетами?

- Поражал и поражает. И по надводной цели, я думаю, "Панцирь" сможет выстрелить. Если его поставить на берегу, да еще и повыше, то можно стрелять километров на десять по надводным кораблям.

- На каком этапе работы по следующему поколению комплекса - "Панцирю-С1М"?

- Успешно провели испытания, все основные технические характеристики он подтвердил. Ряду инозаказчиков мы уже предложили этот проект, несколько потенциальных покупателей уже смотрели комплекс.

- Арктический "Панцирь" на двухзвенном тягаче имеет больше пусковых установок, по девять с каждой стороны, и не вооружен пушками. Почему?

- Так заказало Министерство обороны РФ. Нам было бы гораздо проще поставить стандартный модуль.

- Сейчас многие компании идут по пути увеличения калибра автоматических пушек. К примеру, зенитная самоходная установка "Деривация" от ЦНИИ "Буревестник" использует 57-мм пушку. На "Панцире" планируется заменить 30-мм орудия на 57-мм?

- Увеличение калибра нужно в первую очередь для повышения дальности поражения, но ЗРПК "Панцирь" это не нужно. Его уникальные высокоточные пушки эффективны в "мертвой зоне" ракет даже по малоразмерным целям. В результате имеем сплошную зону поражения от максимальной по ракете до нуля. Таким образом, замена калибра пушек на "Панцире" не планируется.

Беседовали Артур Шайхутдинов, Дмитрий Решетников