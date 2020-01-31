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Интерфакс-АВН

Франция направит корабли в Восточное Средиземноморье с целью поддержать Грецию в ее спорах с Турцией - газета

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Фрегат ВМС Франции La Guepratte
Фрегат ВМС Франции La Guepratte.
Источник изображения: © AFP 2017 / Eric Estrade

Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Власти Франции приняли решение направить фрегаты в восточную часть Средиземного моря, чтобы оказать поддержку Греции, в отношениях которой с Турцией наблюдается существенный рост напряженности, сообщает издание The Guardian.

"Греция и Франция добиваются новой структуры стратегической обороны", - заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис накануне после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

При этом премьер назвал направляемые французские корабли "гарантами мира".

В свою очередь, отмечает The Guardian, Макрон заверил, что Париж будет наращивать стратегические связи с Афинами, и обвинил Анкару в росте региональной напряженности и в неспособности выполнить обещания, данные на берлинской конференции по Ливии.

"Я хочу выразить мою обеспокоенность в связи с нынешним поведением Турции. (. . .) За последние дни мы видели, как турецкие корабли с сирийскими наемниками прибыли на ливийскую территорию. Это недвусмысленное и серьезное нарушение того, что было согласовано в Берлине. Это нарушенное обещание", - сказал Макрон.

Как напоминает газета, министр обороны Греции Никос Панайотопулос недавно заявил, что греческие вооруженные силы должны быть готовы к любому сценарию развития событий в связи с действиями Анкары.

В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Францию в дестабилизации ситуации в Ливии.

The Guardian поясняет, что рост напряженности между Грецией и Турцией, в частности, вызван спором о принадлежности энергоресурсов, залегающих в Восточном Средиземноморье.

В конце ноября 2019 года Турция и признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра. Издание уточняет, что соглашение ставит под угрозу притязания Греции и Кипра на обнаруженные в их исключительных экономических зонах газовые месторождения.

Также Турция и Ливия подписали соглашение о военном сотрудничестве.

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