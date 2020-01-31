"Калашников" завершил сделку по выкупу 41% акций Института прикладной физики для производства модернизированных авиаракет

Ижевск. 30 января. ИНТЕРФАКС - Группа компаний "Калашников" завершила сделку с ОАО "НПО "Курганприбор" по выкупу 41% акций АО "Институт прикладной физики" (ИПФ), сообщает пресс-служба концерна в четверг.

В сообщении цитируются слова гендиректора "Калашникова" Дмитрия Тарасова о том, что привлечение института в состав группы позволит создать единую цепочку жизненного цикла высокоточных изделий от разработки до серийного производства.

"Мы рассчитываем расширить номенклатуру перспективной производимой продукции, а также выступить головным исполнителем государственных заказов на поставку модернизированных неуправляемых и корректируемых авиационных ракет", - отметил Дмитрий Тарасов.

В сообщении уточняется, что в настоящее время ИПФ проводит 15 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе три - в рамках гособоронзаказа. ИПФ является разработчиком неуправляемых авиационных ракет С-8 и С-13 с различными типами боевых частей, средств выстреливаемых помех для противодействия высокоточному оружию. Выпускаемые ракеты устанавливаются на корабли ВМФ, объекты бронетехники, комплексы РВСН, авиацию.

Ранее сообщалось о намерении "Калашникова" приобрести 33% акций ИПФ до конца 2017 года.