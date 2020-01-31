Войти
Интерфакс-АВН

"Калашников" завершил сделку по выкупу 41% акций Института прикладной физики для производства модернизированных авиаракет

92
0
0
Ракета С-13-Т
Ракета С-13-Т.
Источник изображения: © Фото : Рособоронэкспорт

Ижевск. 30 января. ИНТЕРФАКС - Группа компаний "Калашников" завершила сделку с ОАО "НПО "Курганприбор" по выкупу 41% акций АО "Институт прикладной физики" (ИПФ), сообщает пресс-служба концерна в четверг.

В сообщении цитируются слова гендиректора "Калашникова" Дмитрия Тарасова о том, что привлечение института в состав группы позволит создать единую цепочку жизненного цикла высокоточных изделий от разработки до серийного производства.

"Мы рассчитываем расширить номенклатуру перспективной производимой продукции, а также выступить головным исполнителем государственных заказов на поставку модернизированных неуправляемых и корректируемых авиационных ракет", - отметил Дмитрий Тарасов.

В сообщении уточняется, что в настоящее время ИПФ проводит 15 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе три - в рамках гособоронзаказа. ИПФ является разработчиком неуправляемых авиационных ракет С-8 и С-13 с различными типами боевых частей, средств выстреливаемых помех для противодействия высокоточному оружию. Выпускаемые ракеты устанавливаются на корабли ВМФ, объекты бронетехники, комплексы РВСН, авиацию.

Ранее сообщалось о намерении "Калашникова" приобрести 33% акций ИПФ до конца 2017 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-13
С-8
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
15.03.2017
Алексей Криворучко: "Калашников" создаст 20-тонного разведывательно-ударного робота
19.09.2013
Концерн «Калашников» планирует построить завод по производству высокоточных вооружений
03.09.2013
С «Вихрем» по жизни
22.08.2013
День инноваций МО РФ: «Концерн «Калашников»» представил автоматы и винтовки для современного солдата
10.06.2013
Сохранить лидирующие позиции на рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.01 01:38
  • 287
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 31.01 01:37
  • 18
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 31.01 00:52
  • 19
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 23:40
  • 1
Козырной «Ту»: противолодочный самолет сделают на базе пассажирского
  • 30.01 23:14
  • 5
Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету
  • 30.01 23:10
  • 167
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 30.01 22:21
  • 71
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 30.01 21:45
  • 35
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 30.01 21:38
  • 147
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 30.01 21:33
  • 1
Россия разрабатывает многоразовую ракету-носитель с возможностью дозаправки на орбите
  • 30.01 21:24
  • 1
Розовый юбилей «Уголовника»: Су-57 10 лет
  • 30.01 21:01
  • 13
Автомат Калашникова XXI века
  • 30.01 20:46
  • 101
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.01 20:40
  • 6
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 30.01 19:25
  • 2
Мины летят по указке