В Амурское объединение поступил современный унифицированный тренажер для обучения специалистов РЭБ

ЦАМТО, 30 января. Специалисты войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Амурского объединения Восточного военного округа получили новый интегрально-обучающий тренажерный комплекс "Магний РЭБ".

Комплекс предназначен для подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы, слаживания экипажей (расчетов) и подразделений РЭБ, а также проведения компьютерных экспериментов по апробации новых форм и способов боевого применения средств РЭБ.

Тренажер состоит из компьютерного оборудования, на котором имитируется боевая работа расчета на современных станциях из состава нового комплекса "Борисоглебск-2".

Комплекс позволяет проводить обучение специалистов и учебные испытания при отработке различных ситуаций и вводных. Обучающий в режиме реального времени может осуществлять контроль за подчиненными и оценивать правильность их действий.

Тренажерный комплекс будет оборудован на территории мотострелкового соединения в Амурской области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.