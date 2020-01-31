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ТАСС

С борта МКС вывели на орбиту экспериментальный спутник для нужд Пентагона

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МКС
МКС.
Источник изображения: © © EPA/NASA

Операция была проведена с помощью американской системы Cyclops

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Американский экспериментальный спутник STPSat-4, предназначенный для проведения наблюдений для нужд Министерства обороны США, выведен на орбиту в среду с борта Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте NASA.

Как следует из документа, операция была проведена с помощью американской системы Cyclops. Она позволяет выводить на орбиту спутники небольшого размера.

Представители ВВС США в ноябре 2019 года сообщили, что STPSat-4 доставлен на борт МКС для последующего вывода на орбиту. Планировалось, что контролировать аппарат будет группа сотрудников Пентагона при содействии частных компаний. Согласно приведенным ВВС США оценкам, срок службы STPSat-4 должен составить не менее года. Аппарат предназначен, в частности, для проведения ряда экспериментов, метеорологических наблюдений, испытания новых технологий.

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Страны
США
Проекты
МКС
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