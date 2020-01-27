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Известия.ru

Ученые заявили о риске появления дыр в корпусе МКС из-за коррозии

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Из-за коррозии в корпусе Международной космической станции могут возникнуть повреждения. Это следует из исследования ученых Института медико-биологических проблем РАН, опубликованного в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина».

По их словам, существует угроза разгерметизации жилых модулей МКС. В связи с этим специалисты разрабатывают новые методы обнаружения микроорганизмов, разъедающих станцию.

Новую аппаратуру для обнаружения коррозии разработает Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений. После этого ее испытают на станции в рамках эксперимента «Эмиссия».

«Проведение эксперимента обеспечит выявление предаварийной ситуации, создающей угрозу разгерметизации в обитаемых отсеках», - цитирует исследование «РИА Новости».

25 января сообщалось, что астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) вышли в открытый космос для ремонта магнитного альфа-спектрометра, установленного на МКС.

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