Российские инструкторы подготовят 1 тыс. специалистов для вооруженных сил Таджикистана в 2020 году

ЦАМТО, 23 января. Российские военные инструкторы 201-й военной базы подготовят 1 тыс. младших специалистов для Вооруженных сил Республики Таджикистан в 2020 году.

Обучение военнослужащих пройдет на двух учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули по более чем 10 военным специальностям.

Курс длится в среднем три месяца, а завершается обучение выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Подготовка младших специалистов для вооруженных сил Таджикистана проводится на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.