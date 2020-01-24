Перспективная гусеничная платформа разработки Mitsubishi Heavy Industries

Распространенные в японских сетевых ресурсах фотографии опытного образца перспективной гусеничной платформы (бронетранспортера) разработки японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries. Предположительно, по бронекорпусу, гусеничная машина частично унифицирована с разработанной Mitsubishi Heavy Industries колесной (8х8) бронированной платформой MAV, сейчас принимающей участие в тендере на новый колесный бронетранспортер по программе Next Armored Wheeled Vehicle для сухопутных войск Сил самообороны Японии, в то время как ходовая часть и компоновка основаны на конструкции японской БМП типа 89. На основе как колесной, так и гусеничной платформ предлагается создание широкого спектра бронированных машин различного назначения.

Опытный образец перспективной гусеничной платформы (бронетранспортера) разработки японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries, декабрь 2019 года (с) twitter.com/kusurou_

Согласно информации о перспективной гусеничной платформе, сообщенной Mitsubishi Heavy Industries на проходившей в Токио в ноябре 2019 года оборонной выстаке DSEI Japan, примерный боевой вес машин на данной платформе составляет 24 тонны, длина более 7 м, ширина 3,2 м, высота 2,4 м. Максимальная скорость более 70 км/ч.

Опытный образец перспективной гусеничной платформы (бронетранспортера) разработки японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries, декабрь 2019 года. На верхнем снимке на заднем плане видная японская БМП типа 89 (с) twitter.com/kusurou_

Стенд с информацией о перспективной гусеничной платформе в экспозиции корпорации Mitsubishi Heavy Industries на проходившей в Токио в ноябре 2019 года оборонной выстаке DSEI Japan. Представлены модели медицинской и инженерной машин на данной платформе (с) twitter.com/Ninja998998