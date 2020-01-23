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Российская газета

Рост влияния России и Китая в Африке обеспокоил Пентагон

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Источник изображения: TSGT PERRY HEIMER/Wikipedia

Представители Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) поделились своими опасениями по поводу растущего влияния России и Китая на континенте. Они также предложили свои варианты для усиления позиций США.

Генерал-майор армии США Уильям Гейлер, один из руководителей AFRICOM, высказал мнение, что установление партнерских отношений с африканскими государствами, а вовсе не поставки оборудования или доступ к ресурсам способны усилить влияние Пентагона на континенте. Он также поделился своими соображениями по поводу действий России и Китая в Африке.

Уильям Гейлер упомянул более 20 подписанных Россией двусторонних военных соглашений с Африкой начиная с 2015 года, пишет Military Times. Он пояснил, что влияние этих соглашений на операции США сейчас оценить сложно, но командование AFRICOM следит за этими процессами. Экспорт Россией оружия на африканский рынок генерал-майор оценил как "экономический".

Издание приводит цифры, согласно которым с 2013 по 2017 год на Россию приходилось 39 процентов объема поставок оружия в Африку, на Китай - 17 процентов.

Другой представитель высшего командования AFRICOM генерал Грегори Хэдфилд отметил количество растущих посольств Китая на территории Африки: начиная с 2012 года их число выросло на 24 процента и достигло 52. Кроме того, в 2017 году была открыта китайская военная база в Джибути. Генерал пояснил, что Китай, по всей видимости, изучает вопрос расширения своих экономических возможностей на континенте, инвестируя в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых.

Сообщается, что США рассматривают различные варианты перераспределения своих сил в Африке, в том числе и сокращения их ради возможного противостояния России и Китаю в других регионах. Окончательных решений по этому вопросу принято не было.


Майя Бирюкова

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Страны
Джибути
Китай
Россия
США
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