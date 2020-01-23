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Завершен ремонт еще одного противолодочного самолета Ту-142МЗ Морской авиации ВМФ России

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Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), 14 января 2020 года в Таганроге совершил первый полет очередной отремонтированный на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" ("ТАНТК им. Г.М. Бериева")дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "53 черный"). После прохождения всех необходимых испытаний, Ту-142МЗ будет передан Морской авиации ВМФ России.

Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "53 черный") Морской авиации ВМФ России. Таганрог, январь 2020 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" продолжает работы по плановому ремонту дальних противолодочных самолетов семейства Ту-142 авиации ВМФ России.

Проведение плановых ремонтов позволяет продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.

Со стороны bmpd укажем, что 12 декабря 2019 года "ТАНТК им. Г.М. Бериева" после ремонта уже передало авиации Тихоокеанского флота один противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный"). До того в 2018 году авиации Северного флота были сданы два прошедших ремонт на предприятии самолета Ту-142МК (бортовые номера "54" и "97").

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-142
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Проекты
2020-й год
СФ
ТОФ
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