Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), входящее в ее состав ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" ("ТАНТК им. Г.М. Бериева") продолжает работы по плановому ремонту дальних противолодочных самолетов семейства Ту-142 Морской авиации ВМФ России.

12 декабря 2019 года Морской авиации ВМФ России был передан очередной отремонтированный на предприятии дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный"). После прохождения всех необходимых испытаний, Ту-142МЗ был передан экипажу авиации Краснознаменного Тихоокеанского флота и успешно совершил перелет к месту своего постоянного базирования.

Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный", ") авиации Тихоокеанского флота. Таганрог, 2019 год (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Со стороны bmpd укажем, что данный борт стал первым противолодочным самолетом семейства Ту-142, сданным "ТАНТК им. Г.М. Бериева" после ремонта в 2019 году. В 2018 году авиации Северного флота были сданы два прошеддших ремонт на предприятии самолета Ту-142МК (бортовые номера "54" и "97").

Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный") авиации Тихоокеанского флота. Таганрог, 2019 год (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"