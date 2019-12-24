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Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России

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Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), входящее в ее состав ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" ("ТАНТК им. Г.М. Бериева") продолжает работы по плановому ремонту дальних противолодочных самолетов семейства Ту-142 Морской авиации ВМФ России.

12 декабря 2019 года Морской авиации ВМФ России был передан очередной отремонтированный на предприятии дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный"). После прохождения всех необходимых испытаний, Ту-142МЗ был передан экипажу авиации Краснознаменного Тихоокеанского флота и успешно совершил перелет к месту своего постоянного базирования.

Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный", ") авиации Тихоокеанского флота. Таганрог, 2019 год (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Со стороны bmpd укажем, что данный борт стал первым противолодочным самолетом семейства Ту-142, сданным "ТАНТК им. Г.М. Бериева" после ремонта в 2019 году. В 2018 году авиации Северного флота были сданы два прошеддших ремонт на предприятии самолета Ту-142МК (бортовые номера "54" и "97").

Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный") авиации Тихоокеанского флота. Таганрог, 2019 год (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-142
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Проекты
СФ
ТОФ
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1 комментарий
№1
24.12.2019 11:14
Один самолёт за целый год? И это даже не постройка нового с нуля, а лишь модернизация? Чёт не впечатляют темпы.

И хоть бы написали что нового в Ту-142М3 по сравнению с пршлогодними Ту-142МК и более старыми, чему они научились новому, какие имевшиеся возможности расширились.
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