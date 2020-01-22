Модифицированный танк Challenger 2 Streetfighter II для действий в городских условиях

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Samuel Cranny-Evans "IronVision trialled on Challenger 2 Streetfighter II", в начале декабря 2019 года в британском центре боевой подготовки в городских условиях Коупхилл-Даун на военном полигоне в Солсбери прошли первые испытания доработанного образца модифицированного для действий в урбанизированной местности британского основного танка Challenger 2, обозначенного как Streetfighter II и впервые продемонстрированного в ноябре. Там же 5 декабря состоялась официальная презентация доработанного Challenger 2 Streetfighter II высокопоставленным представителям британской армии и министерства обороны Великобритании.

Модифицированный для действий в урбанизированной местности британский основной танк Challenger 2 Streetfighter II, доработанный с установкой системы "ситуационной брони" Elbit Systems IronVision (с) министерство обороны Великобритании

Испытания образца Challenger 2 Streetfighter II были начаты в Коупхилл-Даун в декабре 2018 года. Разработка вариантов Streetfighter осуществлена собственными силами Королевского танкового корпуса при участии Исследовательско-технологической лаборатории (Defence Science and Technology Laboratory - DSTL) министерства обороны Великобритании и при поддержке штаба британской армии, хотя до настоящего времени серийные перспективы этих проектов неясны (данная модернизация считается формальным развитием именовавшейся Street Fighter доработки танков Challenger 2 британского контингента в Ираке в 2007-2008 годах, направленной тогда в первую очередь на усиление их защиты).

Особенностью доработанного образца модифицированного Challenger 2 Streetfighter II, начатого испытаниями в декабре 2019 года, является его оснащение системой "прозрачной" или "ситуационной брони" IronVision израильской компании Elbit Systems, которая представляет собой систему кругового обзора посредством ряда камер на корпусе танка, передающих круговое изображение в реальном масштабе времени на нашлемные индикаторы членов экипажа, как если бы они видели "сквозь броню" (некоторое время назад сообщалось об основанной на коммерческих технологиях аналогичной системе Land Platform Modernization Kit (LPMK) украинской компании Limpid Armor Inc., испытываемой на Украине на БТР-4Е) .Система IronVision впервые испытывается на основном танке и установлена на доработанном образце Challenger 2 Streetfighter II вместо первоначально размещенной на крыше башни макетной пусковой установки дальнобойного противотанкового ракетного комплекса Brimstone II.

Также танк Challenger 2 Streetfighter II оснащен новой системой связи, доработанными внешними отсеками размещения имущества и бульдозерным отвалом. На башне танка установлены 12,7-мм пулемет М2 в дистанционно управляемом боевом модуле (в дополнение к штатному 7,62-мм пулемету на турели) и 60-мм миномет. Камуфляжная окраска танка заимствована у "городского камуфляжа" бронетехники британской Берлинской мотопехотной бригады 1970-х- 1980-х годов.

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