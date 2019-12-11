Испытания системы "прозрачной" или "ситуационной" брони на украинском бронетранспортере БТР-4Е

Руководитель украинской частной компании Limpid Armor Inc. Михаил Гречихин сообщил, что вооруженные силы Украины начали испытания на бронетранспортере БТР-4Е разработанного компанией образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" или "ситуационной" брони. Первая демонстрация БТР-4Е с системой LPMK прошла на Яворивском полигоне (Львовская область) 4 декабря 2019 года.

Демонстрация украинского бронетранспортера БТР-4Е, оснащенного разработанной компанией Limpid Armor Inc. системой Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" или "ситуационной" брони, на Яворивском полигоне (Львовская область), 04.12.2019 (с) Sam Cranny-Evans / Jane's

Система LPMK включает сейчас восемь круговых камер (с ночными каналами), центральный сервер, мониторы и нашлемные гарнитуры на основе коммерческих так называемых "умных очков" Microsoft HoloLens, позволяющие экипажу осуществлять круговой обзор, как если бы корпус машины отсутствовал.

УКраинский ресурс сообщает, что "программная часть - оригинальная разработка Limpid Armor Inc. обеспечивает "склеивание" потокового видео. Благодаря восьми установленным по периметру корпуса камерам экипаж получает панорамный обзор. Система может выводить каждому члену экипажа необходимые для его функций показатели: кому-то скорость движения и запас топлива, а кому-то - прицельный комплекс и запас патронов к пушке.

"Фирма внедрила концепцию так называемой прозрачной брони. Она позволяет экипажу получать доступ к улучшенной ситуационной осведомленности. В зависимости от поворота головы (шлем), военные видят нужный им участок местности. Время обновления информации до 2 миллисекунд. Компания внедрила и функцию распознавания 14 типовых целей, чего очень не хватало. И еще из самого главного: систему можно применить в ночных условиях", - рассказал научный сотрудник научно-исследовательского отдела Научного центра сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Мочерад.

Система LPMK была впервые представлена Limpid Armor в 2016 году и позиционируется для оснащения любых типов бронетехники, при этом стоимость одного комплекта системы тогда оценивалась разработчиком от 35 до 50 тыс долл.. Глава компании Михаил Гречихин заявил, что комплект системы был предоставлен ВСУ для испытаний на БТР-4Е на безвозмездной основе, и что фирма готова безвозмездно передать министерству обороны Украины еще до пяти комплектов системы. Испытания БТР-4Е с системой LPMK, по мнению Гречихина, могу быть завершены к концу 2020 года.

Со стороны bmpd укажем, что аналогичные системы так называемой "прозрачной" или "ситуационной" брони уже некоторое время разрабатываются в различных странах, однако ни одна система не была доведена до серийного статуса.

Нашлемная система индикации на основе так называемых "умных очков" Microsoft HoloLens разработанной украинской компанией Limpid Armor Inc. системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" или "ситуационной" брони, установленной на бронетранспортере БТР-4Е (с) Limpid Armor Inc.