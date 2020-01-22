Ученые разработали метод отбора в космонавты людей с хорошо развитой интуицией

По мнению ученых, такая методика позволит отбирать в космонавты людей, способных принимать правильные решения в экстремальных условиях

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ученые разработали новый метод анализа электрической активности головного мозга, который позволит отбирать в космонавты людей с хорошо развитой интуицией. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.

Ученые ИМБП предлагают ввести в процесс отбора в отряд космонавтов новые методы, которые дадут представление о типе мышления человека. Качественный параметр оценки личностной характеристики позволит отбирать кандидатов, которых будет проще подготовить к решению сложных и нестандартных задач, возникающих в процессе космического полета.

Для разработки соответствующего метода была отобрана группа детей возраста 9-11 лет - таким образом ученые исключили гормональное и интеллектуальное влияние на результаты тестов. В ходе эксперимента детям задавали вопросы, ответы на которые они не знали, но понимали, о чем идет речь. "Так как, по мнению большинства ученых, чаще всего пользоваться интуицией можно только в случаях, когда человек уже имеет начальный опыт", - уточняется в материалах доклада.

В результате было выявлено две группы, одна из которых дала максимальное количество неправильных ответов, а вторая - максимальное количество правильных. "Это может свидетельствовать о применении ими эвристического метода решения задач, основанного на использовании вспомогательных приемов, обходных путей движения к цели. Этот метод строится на предположении, т.е. интуиции", - отмечают ученые.

Далее ученые записали электрическую активность головного мозга всех участников эксперимента. На основе полученных данных был выявлен параметр Х - индикатор, который позволяет выделить тех, кто использует интуитивное мышление. Затем результаты были проверены на группе из 20 участников возраста 25-48 лет. У двух человек после проведения соответствующего теста и записи электрической активности головного мозга была выявлена искомая зависимость.

По мнению ученых, разработанная инновационная методика позволит отбирать в космонавты людей с определенным типом мышления, способных принимать правильные решения в сложных экстремальных условиях.