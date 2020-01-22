Войти
ТАСС

В России предложили использовать саморастворяющиеся спутники для очистки орбиты от мусора

160
0
0
Космический мусор
Космический мусор.
Источник изображения: geektimes.com

Для этого могут использовать материалы, срок службы которых ограничивается под воздействием факторов космического пространства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты ЦНИИмаш и НИТУ "Московский институт стали и сплавов" предложили использовать спутники из материалов с ограниченным сроком существования в космосе, чтобы они самоликвидировались по завершению службы и не загрязняли орбиту. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада, подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.

"Предлагается использовать технологию самоликвидации отработавших космических аппаратов в космическом пространстве. Для этого используют материалы, срок службы которых ограничивается под воздействием факторов космического пространства", - отмечается в тезисах.

Предполагается, что после завершения срока активного существования космический аппарат перейдет в газообразное состояние. "С этой целью элементы КА [космического аппарата] изготовляют из материалов со свойством сублимации под воздействием указанных факторов", - уточнили специалисты.

При этом возможна ускоренная сублимация, если удаляется защитная пленка или аппарат нагревается. Таким образом, самооуничтожение спутника может проходить по команде с Земли. Разработчики уже получили патент на свое изобретение.

Подобные исследования ведутся в Агентстве по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Как уточняется в тезисах, там сейчас пытаются создать "растворимую" электронику.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ЦНИИмаш
Похожие новости
10.08.2018
Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой
21.01.2015
Россия готовит станцию для изучения Венеры
21.05.2014
В космических сбоях ищут систему
23.07.2013
Улет нормальный
12.04.2013
Алексей Краснов: «Содержание МКС обходится в $6,5 млрд в год»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк