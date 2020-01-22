В России предложили использовать саморастворяющиеся спутники для очистки орбиты от мусора

Для этого могут использовать материалы, срок службы которых ограничивается под воздействием факторов космического пространства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты ЦНИИмаш и НИТУ "Московский институт стали и сплавов" предложили использовать спутники из материалов с ограниченным сроком существования в космосе, чтобы они самоликвидировались по завершению службы и не загрязняли орбиту. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада, подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.

"Предлагается использовать технологию самоликвидации отработавших космических аппаратов в космическом пространстве. Для этого используют материалы, срок службы которых ограничивается под воздействием факторов космического пространства", - отмечается в тезисах.

Предполагается, что после завершения срока активного существования космический аппарат перейдет в газообразное состояние. "С этой целью элементы КА [космического аппарата] изготовляют из материалов со свойством сублимации под воздействием указанных факторов", - уточнили специалисты.

При этом возможна ускоренная сублимация, если удаляется защитная пленка или аппарат нагревается. Таким образом, самооуничтожение спутника может проходить по команде с Земли. Разработчики уже получили патент на свое изобретение.

Подобные исследования ведутся в Агентстве по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Как уточняется в тезисах, там сейчас пытаются создать "растворимую" электронику.