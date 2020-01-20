В МИД не понимают, как в США видят будущее контроля над вооружениями

ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Позиции США и России по стратегической стабильности во многом расходятся, неясно, как в целом в Вашингтоне видят будущее контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Вене в четверг прошел раунд переговоров по вопросам стратегической стабильности на уровне замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и и.о. заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.

Как сообщил Рябков, консультации были трудными, прошли с заинтересованностью с обеих сторон.

"Договоренность о продолжении работы в этом формате достигнута. Сроки мы будем согласовывать дополнительно, но больших пауз быть не должно. Кроме того, согласовано, что помимо уровня руководителей делегаций до следующей подобной консультационной работы будут проводиться встречи на уровне экспертов по отдельно определяемой повестке дня", - сказал Рябков.

"В принципе, все это неплохо, но есть момент, связанный с тем, что по крайней мере у нас по-прежнему отсутствует понимание, в каком направлении движется концептуальная мысль в Вашингтоне относительно будущего контроля над вооружениями", - подчеркнул дипломат.

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