Войти
РИА Новости

В МИД не понимают, как в США видят будущее контроля над вооружениями

649
0
-1
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Позиции США и России по стратегической стабильности во многом расходятся, неясно, как в целом в Вашингтоне видят будущее контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Вене в четверг прошел раунд переговоров по вопросам стратегической стабильности на уровне замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и и.о. заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.

Как сообщил Рябков, консультации были трудными, прошли с заинтересованностью с обеих сторон.

"Договоренность о продолжении работы в этом формате достигнута. Сроки мы будем согласовывать дополнительно, но больших пауз быть не должно. Кроме того, согласовано, что помимо уровня руководителей делегаций до следующей подобной консультационной работы будут проводиться встречи на уровне экспертов по отдельно определяемой повестке дня", - сказал Рябков.

"В принципе, все это неплохо, но есть момент, связанный с тем, что по крайней мере у нас по-прежнему отсутствует понимание, в каком направлении движется концептуальная мысль в Вашингтоне относительно будущего контроля над вооружениями", - подчеркнул дипломат.

Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
15.01.2014
Истребитель Т-50 станет незаметнее
06.11.2012
Большой стратегический треугольник
31.08.2009
Саудовская Аравия купит у России оружия на 2 миллиарда долларов
02.03.2009
К 2011 году "БАе системз" разработает прототип электромагнитной пушки для ВМС США
28.03.2008
Кастрюля-автомат
27.03.2007
Русское оружие для Латинской Америки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»