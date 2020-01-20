Кузов вагонного типа. В УАЗ рассказали о создании авто для Минобороны

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) рассказал о разработках полноприводного автомобиля с кузовом вагонного типа УАЗ-3972.

Автомобиль разрабатывался для нужд Минобороны в конце 80-х годов. В 1989 году был запущен проект "Вагон", ведущим конструктором которого был Александр Петрович Щербаков.

Первыми появились опытные образцы УАЗ-3972, затем были построены три экземпляра военного санитарного фургона и один "гражданский" микроавтобус.

Отмечается, что серийное производство модели так и не было налажено, однако наиболее прогрессивные наработки впоследствии нашли применение в новых моделях внедорожников.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Lada оказались самыми популярными автомобилями на Украине.