В Пентагоне заявили о намерении сохранить американский контингент в Ираке

Соединенные Штаты намерены сохранить военное присутствие в Ираке, заявил официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, позиция США заключается в том, что американские войска будут оставаться в Ираке, поскольку «так будет лучше для иракского народа», передает ТАСС.

Хоффман добавил, что контакты с иракскими военными осуществляются в ежедневном режиме, однако не уточнил, ведутся ли консультации относительно сохранения американского контингента в стране.

5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с возглавляемой США коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и потребовал вывода иностранных войск из страны.

Причиной стала атака американских ВВС на аэропорт Багдада, в ходе которой был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерал Касем Сулеймани.

США объявили, что не намерены покидать территорию Ирака, если страна не компенсирует Вашингтону вложенные деньги. В настоящее время на иракской территории размещены 5,2 тыс. американских военных.