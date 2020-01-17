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Военное обозрение

Зеленский подписал закон о возобновлении призыва с 18 лет и стал терять рейтинг

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский президент сегодня подписал закон, который прибавил процент его противников и привёл к снижению рейтинга. Речь идёт о законе, на основании которого призыв на военную службу отныне будет осуществляться с 18 лет.

Верхняя планка призывного возраста, на основании этого закона, не изменилась. Она составляет 27 лет. При этом срок службы по призыву в украинской армии составляет 1,5 года для основного числа призывников и год для лиц с дипломом о высшем образовании.

Таким образом, многолетняя законодательная норма, которая предписывала брать на призывную службу молодых людей с 20-летнего возраста, отменяется. Этот факт и вызвал критику решения президента Владимира Зеленского. Ему припоминают, что сам он в армии не служил. Эксперты оценили падение рейтинга Зеленского в качестве президента в связи с подписанием непопулярного закона примерно в 10 процентов.

В законодательстве Украины предписывается призывников не использовать в зоне боевых действий и техногенных катастроф.

На этом фоне в Минобороны Украины в очередной раз заявили о том, что войска «идут по пути соответствия натовским стандартам». Замминистра обороны Алина Фролова высказалась о том, что Киев заинтересован в получении статуса партнёра НАТО «с расширенными полномочиями». По словам Фроловой, это позволит украинской армии добиться «более высокого уровня совместимости с армиями стран Североатлантического альянса».

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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