Sikorsky и Rheinmetall подали предложение на поставку ВС Германии вертолетов CH-53K "Кинг Сталлион"

ЦАМТО, 16 января. Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) совместно с Rheinmetall 13 января подали предложение о производстве и обеспечении вертолетов CH-53K "Кинг Сталлион" в рамках проекта закупки тяжелых транспортных вертолетов STH (Schwere Transporthubschrauber) для ВС Германии.

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Конкурент Sikorsky – компания Boeing – также подтвердила, что 13 января передала свое предложение Федеральному ведомству по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии.

Sikorsky и Rheinmetall сформировали консорциум для реализации проекта, в состав которого вошло более 10 немецких компаний, включая MTU Aero Engines, Autoflug GmbH и Hydro Systems KG. По заявлению представителя Sikorsky, компания стремится создать "сильную" промышленную группу уже на раннем этапе и извлечь выгоду из немецких ноу-хау для проекта STH. Это обеспечит высокое качество предложения и, как следствие, высокую доступность CH-53K для ВВС Германии.

По информации Sikorsky, с учетом стоимости жизненного цикла и ТТХ, CH-53K обеспечивает лучший стоимостной показатель в течение срока эксплуатации, чем его конкурент. БРЭО и цифровые системы управления полетом позволяют проводить обновление программного обеспечения, а внутренняя полезная нагрузка может быть существенно улучшена в перспективе путем относительно простых модификаций. Интегрированная система датчиков позволяет прогнозировать и предотвращать проблемы на ранней стадии и, таким образом, радикально снизить затраты на техническое обслуживание, что является ключевым элементом обеспечения высокой готовности парка CH-53K.

Кроме того, CH-53K оборудован системой дозаправки в воздухе, совместимой с самолетом-заправщиком KC-130J, который планирует эксплуатировать Бундесвер, и который уже используется Францией. Благодаря конструкции грузового отсека, CH-53K легко вмещает стандартные грузовые паллеты, что позволяет быстро перегружать грузы между ним и транспортными самолетами, включая C-130J и A-400M. Это означает, что вертолет может использоваться в местах, где эти самолеты не могут приземлиться.

Благодаря своей универсальности, CH-53K может использоваться для тактической перевозки войск и грузов, медицинской эвакуации, оказания помощи при стихийных бедствиях, в ходе гуманитарных миссий, поисково-спасательных операций в боевых условиях (CSAR). Компания заявляет, что ни один другой тяжелый вертолет в мире не может перевозить больше воды для борьбы с пожарами и одновременно перевозить материалы и личный состав. CH-53K транспортирует в четыре раза больше воды, чем его конкуренты.

В случае победы в тендере, Sikorsky и Rheinmetall намерены создать логистический центр и центр поддержки парка STH в аэропорту Лейпциг / Галле. Компании ведут предварительные переговоры с представителями местных властей, компаниями и оператором аэропорта.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года оборонное ведомство ФРГ одобрило программу закупки от 40 до 60 новых тяжелых транспортных вертолетов для замены 66 состоящих на вооружении CH-53G производства VFW-Sikorsky. Единственными платформами, которые рассматривались ВС Германии, являлись CH-47F "Чинук" компании Boeing и CH-53K "Кинг Сталлион" компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin). Российский Ми-26Т также соответствует техническим требованиям ВС Германии, но его выбор невозможен по политическим мотивам.

BAAINBw в январе 2018 года опубликовало пресс-релиз, в котором проинформировало претендентов о предстоящей процедуре закупки вертолетов STH. Первоначально предполагалось начать проект в мае, а затем в декабре 2018 года. Однако в августе 2018 года МО Германии объявило, что тендер будет отложен в связи с неопределенностью с финансированием.

В конце февраля 2019 года BAAINBw возобновило программу. Предполагается, что в рамках программы будет приобретено от 44 до 60 новых вертолетов. Ожидается, что контракт будет подписан к 2021 году, а поставки будут осуществлены в 2023-2031 гг. Вертолеты должны пройти приемочные испытания, чтобы получить сертификат Бундесвера для выполнения авиационных операций в соответствии со стандартом ZDv A-1525. Снятие с вооружения ВС Германии вертолетов CH-53G запланировано на 2025 год.

Заказчик предполагает, что продолжительность программы STH, начиная с подписания контракта вместе с периодом эксплуатации, составит 504 месяца, то есть 42 года. Предполагаемый бюджет покупки составляет 5,6 млрд. евро. Контракт также будет включать техническую поддержку, обучение пилотов и технического персонала. Новые вертолеты будут поставлены 64-й вертолетной эскадрилье (Hubschraubergeschwader 64, HSG 64), на вооружении которой состоят CH-53GA/GE/GS. Они будут размещены на авиабазах "Шеневальде"/"Хольцдорф" (к югу от Берлина) и Лаупхайм (к югу от Ульма).