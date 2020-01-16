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bmpd.livejournal.com

Пораженная иранским ракетным ударом используемая американцами авиабаза Айн эль-Асад в Ираке

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Кадры с пораженной иранскими ракетами базы "Эйн аль-Асад"

В продолжение темы [последствий иранского ракетного удара 8 января 2020 года по используемой американцами авиабазе Айн эль-Асад в Ираке|. Американские военные допустили журналистов CNN и некоторых других СМИ на базу "Эйн аль-Асад" в Ираке, которая подверглась ответному иранскому ракетному удару. Согласно репортажам CNN и Reuters иранцы среди прочего точно поразили казармы операторов БПЛА, кадры из которых в основном и вошли на те фотографии и видео, что были разрешены к публикации. Кроме того говорится, что на этой базе иранскими ракетами были уничтожены некие чувствительные военные цели, был поврежден комплекс занимаемый силами спецназа и ангары. А американские военные скрывались в это время в бетонных бункерах оставшихся от саддамовской армии и заявляют, что несмотря на предупреждение об ударе все-равно чудо что никто не погиб, хотя иранцы по бункерам и не целились.

Также там пишут, что некоторые американские военнослужащие признались, что этот удар изменил все их представление о военном деле, так как американские войска редко оказываются под ударом современных вооружений. Один из них даже заявил, что никому не желает испытать такой уровень страха и почуствовать что-нибудь похожее. Другой военнослужащий говорит, что в отличие от обстрелов реактивными снарядами, удары баллистических ракет похожи на ужас: "Вы видите белый свет, похожий на падающую звезду, а через несколько секунд он приземляется и взрывается. На следующий день после нападения один из коллег увидел настоящую падающую звезду и запаниковал".

Описывается как удары ракет сносили бетонные стены и раздавливали контейнеры в которых я так понимаю были жилища военных, хранилось имущество и т.д.

https://www.mehrnews.com/photo/4825046/پایگاه-هوایی-عین-الاسد-پس-از-حمله-ایران

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Страны
Ирак
Иран
США
Проекты
2020-й год
БПЛА
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