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Последствия иранского ракетного удара по используемой американцами авиабазе Айн эль-Асад в Ираке

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Последствия иранского удара по используемой американцами авиабазе "Айн эль-Асад"

Появились первые спутниковые снимки от Planet Labs где показаны последствия ответного ракетного удара Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана по авиабазе "Айн эль-Асад", которая используется американскими войсками в Ираке. Надо сказать точность попаданий отличная для баллистических ракет. Судя по выбору целей, иранцы явно не хотели лишних жертв и выбрали для ударов в первую очередь легкие укрытия для летательных аппаратов, что-то типа вот таких. Там похоже во все группы таких укрытий точно прилетели ракеты. Посечь осколками могло и вертолеты что как видно стояли на открытых стоянках.

Согласно иранской Tasnim,которая ссылается на свои источники, в ударе были использованы ракеты Qiam дальностью до 800 км и Fateh-313 дальностью до 500 км, по другим данным это были не Fateh-313, а все-таки Zolfaghar дальностью до 700 км, ну в общем как я и предполагал.

Президент США Трамп заявил, что потерь среди американских военнослужащих нет, так как сработала система раннего предупреждения, соответсвенно все военнослужащие могли укрыться. Хотя учитывая, что Иран заранее сообщил властям Ирака о том что будет наносить удар, американцы в готовности еще раньше должны были быть.

До

и после

Я сравнил снимки эти до и после удара по американской базе в Ираке от Planet Labs. Не претендую на последнюю истину и возможно ошибся, так как качество доступных снимков не лучшее, но у меня вышло вместе с теми что уже были ранее обнаружены, 8 точек где мне кажется было попадание и еще 1 в отношении которой я не уверен. Американцы сообщали что базу поразило 10 ракет, возможно я что-то еще пропустил или это не вошло на снимки, так как там не вся база вошла на снимки.

Модернизированный вариант баллистической ракеты Qiam с отделяемой управляемой головной частью. Ее иногда Qiam 2 называют, но в официальных источниках я не встречал такого названия.

Еще одно видео пусков иранских ракет Qiam по базе. Пуски насколько известно осуществлялись из граничащей с Ираком провинции Керманшах, около самого г.Керманшах расположена одна из крупных ракетных баз АКС КСИР.

P.S. появились кадры пуска ракет Zolfaghar в ходе данной операции АКС КСИР. Значит все-таки именно Zolfaghar использовались вместе с Qiam.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
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