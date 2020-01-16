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Военно-промышленный курьер

Каким может быть сверхтяжелый танк

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Источник изображения: vpk-news.ru

300 тонн под рельсотрон

Танки неумолимо прибавляют в весе. Возникает вопрос: а что дальше? До стотонных танков, а то и больше?

«Абрамс» с начала 80-х потяжелел на 16 процентов – до 63 тонн. «Леопард-2» с 1979 года вырос в массе на 26 процентов – до тех же 63 тонн. Израильская «Меркава» стартовала с 60 тонн в том же 1979-м, но в новом веке пополнела на 16 процентов – почитай до 70 тонн. Корейская «Черная пантера» от первой своей реинкарнации до второй набрала почти восемь процентов… Если взять средний вес всех основных танков, не только этих четырех, увидим, что в среднем за последние 40 лет они тяжелели на 300–400 килограммов каждый год. Французский «Леклерк» пополнел только на пять процентов, но он и стартовал в 1990-м более увесистым, а сейчас дорос в серии XXI до 57,4 тонны.

Казалось бы, главные танкостроители мира должны демонстрировать стремление держаться пристойного веса. Но и тут прослеживается очевидный рост: Т-72 «Урал» весил всего 41 тонну, а Т-72Б3 потяжелел на 12 процентов. Т-90 изменился мало, располнев всего на 4,3 процента, зато масса Т-14 со старта скакнула до 55 тонн. Чем руководствуются наши конструкторы, непонятно: большой и толстый танк – всегда проблемы с логистикой: тут он вязнет в почве, там его не держит мост, а здесь даже в атаку идти не может. Зачем такой танк?

С другой стороны, уж больно разнообразны дешевые средства поражения бронетехники пехотой. Развелось их на поле боя немерено. Они бьют не только в борта и корму, но еще и в верхнюю полусферу – мягкое место любого танка.

“ Можно предположить появление многобашенных танков с классическим 150 и 120-мм вооружением ”

Опять же, обозначилась интересная тенденция – появляются беспилотные машины, способные нести внушительные калибры. Фактически мы видим возвращение легких и средних танков прошлого, только без экипажей. Почему бы тогда не вернуться тяжелому танку прорыва?

Попробуем представить, как он должен выглядеть.

Во-первых, ему необходима отличная всеракурсная пассивная защита, чтобы бронирование как лобовое, только со всех сторон… или хотя бы почти такое же. Это купирует такие угрозы, как барражирующие боеприпасы, сверхлегкие беспилотники, гранаты РПГ.

Во-вторых, разнообразная активная защита. Желательно, чтобы она распространялась и на окружающую танк группировку войск. Активная защита требует наличия радаров, а значит, танк будет выполнять функции разведки и целеуказания.

В-третьих, если уж мы теперь не боимся всей это пехотной свистопляски и готовы даже сбивать ПТУР, то логично было бы прикрыть наше детище от атак с воздуха. То есть его вспомогательным вооружением будет зенитный ракетный комплекс. Чтобы шугать вертушки и не давать расслабляться штурмовикам. Заодно организуем зонтик ПВО для союзных войск.

В-четвертых, нам нужно серьезное вооружение. Если уж мы создаем такую сверхзащищенную махину, логично, чтобы она обладала соразмерной огневой мощью. Тут есть два варианта. С одной стороны, городить огород ради банального 150-мм или даже 200-мм орудия бессмысленно. Нужно что-то принципиально новенькое, например рельсотрон. Эта шайтан-пушка требует довольно мощной энергетической установки, которую как раз можно воткнуть в корпус нашего мегатанка. С другой стороны, на поле боя пока мало целей для мощных рельсотронов. Ситуация как раз обратная – целей много, но разнообразных. В таком случае можно предположить появление многобашенных танков с классическим 150 и 120-мм вооружением. Да, в прошлом такие монстры показали себя плохо, потому что командир явно не успевал проводить селекцию целей и распределять ее между бойцами. Сегодня для этого есть системы управления огнем, а в скором времени к ним добавится и боевой искусственный интеллект. Он сможет взять на себя обнаружение, селекцию целей, их сопровождение, а людям оставить принятие решений и общее командование.

В-пятых, в обоих случаях нужна мощная и экономичная энергетическая установка. Для рельсотрона отлично подойдет атомная. Россия такие технологии сейчас разрабатывает.

В-шестых, со всем этим нужно уложиться в 250, максимум 300 тонн. При большей массе уже едва ли удастся достичь приемлемого давления на грунт, чтобы наш «малыш» мог сносно передвигаться.

Какое видится слабое место нашего супертанка? Как и у всех его собратьев – ходовая. Обычно у бронетехники две гусеницы – повреди, заклинь одну и танк обездвижен, то есть как минимум выведен из боя, а в перспективе уничтожен или захвачен. Как решить эту проблему? Во-первых, бронеэкранами. Во-вторых, сверхтяжелому танку будет недостаточно двух гусениц даже с очень широкими лентами. Ему потребуется несколько их рядов, уходящих под днищем к середине корпуса. Независимая подвеска позволит изолировать поврежденную гусеницу, чтобы та не мешала ходу, при этом она по-прежнему будет защищать центральные ряды. В лучшем случае танк, потеряв подвижность внешних лент, продолжит бой, в худшем – будет вынужден отступить, но своим ходом.

Безусловно, сверхтяжелый танк не станет неуязвимым, такого вооружения не было и нет, как не станет и одним в поле воином. А ввиду дороговизны и сложности производства едва ли окажется массовым. Применять сверхтяжеловесы можно будет в группах с классическими танками и легкой беспилотной техникой.

Есть ли в этом вообще смысл – вопрос дискуссионный.

Заголовок газетной версии – «Каждой цели – по башне».


Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года

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7 комментариев
№1
16.01.2020 12:05
Ерунда  это. У танков может быть совсем другой путь развития. Вероятнее всего это разработка абсолютно новой  относительно легкой, высоко защищенной и маневренной наземно-воздушной  боевой машины с "легким" высокоточным комплексом вооружения и параллельно с этим, создание беспилотных машин с  различными по назначению, мощности и дальности огневого воздействия комплексами вооружения для совместного использования  с первыми в различных видах боя. Разумеется это общие черты концепции, которую необходимо обосновать и развить более глубоко. Но это скорее всего наиболее вероятный путь развития танков и других боевых машин ближнего боя.Увеличение массы танков даже, при условии соответствующего развития средств защиты, вооружения и силовых установок это утопия.
0
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№2
16.01.2020 13:35
Сверхтяжелый танк интересен в том смысле, что оный можно сделать недоступным для поражения существующими противотанковыми средствами, такими как гранатомёты и ПТУРы, коих подавляющее большинство. Их зарядов для пробития толстой брони не хватит. Только ракетами сравнимыми с ПКР.

Например, на шасси карьерного самосвала (БелАЗ).
0
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№3
16.01.2020 14:13
Цитата, q
Сверхтяжелый танк интересен в том смысле, что оный можно сделать недоступным для поражения существующими противотанковыми средствами,
     Вы забыли про мобильность. Сам о далеко не уедет, мосты на дорогах не выдержат, ж/д окажется возить в собранном виде такую громадину, в самолет он не влезет, и дальше куда...?
0
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№4
16.01.2020 14:41
Как показала практика,рост брони дает не высокую степень бронезащиты.И акцент защиты танков сместился в более технологическое русло.Активная защита,динамическая защита,системы постановки помех,глушилки,дымовая завеса.
Вполне может случиться ситуация что пассивная защита будет круговой от автоматических пушек,так как они являются самой большой опасностью для активных систем защиты.Которые не справятся с их плотностью огня.Если речь о 30мм то возможно даже что бронекорпус танка станет легче.Хотя мало вероятно,так как...........
По итогу лоб должен держать перспективные автоматические пушки,а тут наметился рост аж до 57мм.Значит броня уменьшится по сравнению с современными танками,но в тоже время расползется по всему корпусу.Крыша должна обеспечивать от автоматических пушек вертолетов а это пока еще 30мм.И тут станет вопрос бортов и кормы.Минимальное бронирование которых должно обеспечивать от всего стрелкового оружия пехоты а это даже 14,7мм пулеметы.А лучше обеспечение защиты от самых массовых 30мм автоматических пушках.
Теперь по вооружению,щас век ракет.
В порядке бреда ракету от тора делают гсн разного спектра.Радиокомандный управление а на конечном участке включается тепловая ГСН(а может и другая).
Длина ракеты округлим в большую сторону до 3ех метров диаметр тоже в большую до 30 см.Если их разместить под углом по направлению движения.То можно без значительного роста корпуса танка как по высоте так и по длине получить от 8(однорядное) до 16(двухрядное расположение) ракет.Та же Армата и так выросла как в длину так и высоту,при этом количество занимаемого места экипажем в ней сократилось.
По итогу главное оружие танка ракета,которая может сбивать как воздушные цели так и поражать любой танк,ведь 14кг ВВ это дохера.И все вплоть до 12км.
Ставишь ГСН с лазерным наведением вот тебе танк может поддерживать разведку на переднем рубеже.
Вторичным вооружением должны стат автоматические пушки мощные-скорострельные.С возможностью лупить как в небо так и по подвалам.Причем речь не о одной пушке а как минимум паре каждая из которых может управляться членом экипажа и работать не зависимо вплоть до 360.
Так что не обязательно что бы танк превратился в бронепоезд
0
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№5
16.01.2020 14:51
Цитата, Кочколаз сообщ. №3
Вы забыли про мобильность.
Я ничего не забыл. Разумеется, у всего есть оборотная сторона. Но мобильность тоже не есть некая икона, на которую мы должны молиться. Не всегда мобильность уровня "с колёс прямо в бой" и нужна. Для этого само-собой должны быть свои средства. Сверхтяжелый танк должен не заменить существующие, а дополнить.
Например, в той же Сирии... В пустыне, равно как и в степи, тундре, проходимость по мостам, дорогам - малоинтересна. Мог бы там принести пользу танк, которому не надо опасаться ПТОшников и шахидов...? При штурме городов..? Определенно мог!
+1
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№6
16.01.2020 15:30
Цитата, q
Мог бы там принести пользу танк, которому не надо опасаться ПТОшников и шахидов...? При штурме городов..? Определенно мог!
е
        Вы наверняка, по крайней мере слышали, об открытии в прошлом году ОКР "Штурм". Так вот, в этой ОКР, как раз и занимаются созданием таких танков и других боевых машин для их поддержки . Но уже безэкипажных, т.е. осталось для них сделать машину управления не на шасси танка, а вот ту самую, наземно-воздушную боевую машину с функцией управления, этими самыми, безэкипажными высокозащищенными штурмовыми боевыми машинами. Поэтому каждый из нас по-своему прав.
0
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№7
16.01.2020 16:19
Цитата, forumow сообщ. №5
При штурме городов..? Определенно мог!

соглашусь.
Пока ни одной крупной наземной операции без танков не обошлось. Что амеры входили в Багдад на танках, что сирийцы зачищали города от ИГ на танках, что на Донбассе , хотя и в меньших масштабах.
Так что пока альтернатив нет. Другое дело, что танки чаще нужны для выкуривания "оппозиции" из недвижимости с известным набором оружия (РПГ, ПТУР, мины).
Против таких угроз и надо придумывать бронирование.
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