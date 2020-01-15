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Военное обозрение

Китайское Sohu: После падения Су-57 путь его экспорта в Китай полностью заблокирован

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских СМИ продолжается обсуждение ситуации, возникшей после падения российского истребителя пятого поколения в момент приёмно-сдаточных испытаний. Напомним, что пилот потерял управление Су-57, истребитель на высоте около 8 км вошёл в штопор, лётчик-испытатель предпринимал попытки перевести машину в управляемое состояние, но это ему не удалось. В итоге пилот катапультировался, машина упала в районе Комсомольска-на-Амуре и после столкновения с землёй сгорела практически полностью.

В китайском Sohu по этому поводу пишут:

В последнее время, по сообщениям СМИ, Россия рассматривала возможности продажи Су-57 Китаю. России нужна валюта для дальнейшей работы над проектом. Такую возможность рассматривали и в Китае – в формате покупки ограниченной партии в несколько машин. Но потом Китай решил сосредоточиться на модернизации собственного истребителя 5-го поколения J-20. И после падения Су-57 в Хабаровском крае путь экспорта истребителя в Китай полностью заблокирован.

При этом в военном разделе китайского ресурса отмечают, что «Россия не собирается сдаваться». В частности, говорится, что производитель занимается совершенствованием двигателя – для получения эффективной силовой установки «второго этапа».

Из материала в Sohu:

Россия могла бы экспортировать не сам Су-57, а свои технологии авиационных двигателей, используемые при его создании. Это выгодно для Китая.

В материале напоминается, что в своё время участие в совместной программе по разработке истребителя пятого поколения прекратила Индия. Автор задаётся вопросом о том, сделала ли Россия выводы из этого шага Индии или нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
J-20
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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2 комментария
№1
15.01.2020 06:33
Цитата, q
России нужна валюта для дальнейшей работы над проектом.
А за рубли работа не пойдёт, только за валюту?:)
+1
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№2
15.01.2020 13:42
Цитата, q
Россия могла бы экспортировать не сам Су-57, а свои технологии авиационных двигателей, используемые при его создании. Это выгодно для Китая.
+3
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