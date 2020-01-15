Младшая сестра «Оникса»

Перестройка ударила по ракетам хлебопечками

В очередной раз затронута тема лодок с ВНЭУ, вернее, их отсутствия. Истрачены огромные деньги, потеряно драгоценное время, развитие ПЛ идет по странному и безнадежному пути только потому, что при создании перенапряженных систем даже незначительные проблемы могут увести на неоптимальный путь развития. А ведь суть на поверхности.

Отклик на статью «С Варшавянкой пора прощаться»

Все проблемы с подготовкой водорода для ВНЭУ надуманны, современные методы очистки парогазовых смесей позволяют решить эту задачу, а новые достижения в области ВВТ – создать существенно более эффективные ПЛ.

Сразу после проведения риформинга дизельного топлива надо произвести глубокую абсорбционную очистку водорода (уловить более 99,9% УВ) в требуемом режиме по производительности (соответствующем текущему потреблению водорода). После этого этапа чистый водород подается на мембранный фильтр тонкой очистки (МФТО) и далее в электрохимический генератор (ЭХГ), а оставшийся после риформинга букет углеводородов (вся «грязь») поступает на очистку и отделение полезных фракций. «Безнадежные фракции и твердая фаза» выводятся из цикла. Важно подчеркнуть, что благодаря непрерывному удалению бесполезных фракций из цикла абсорбционный «фильтр» всегда остается чистым, а ресурс работы всех МФТО должен возрасти в десятки раз.

“ Многоцелевую КР с вчетверо большей дальностью стрельбы, чем у «Оникса», можно было создать еще в середине 80-х годов ”

Дизельное топливо на подлодках используется давно, оно недорого и вполне безопасно, все военно-морские базы мира имеют нужную инфраструктуру. На ПЛ хранится всего один вид топлива – как для дизель-генераторов (при их наличии), так и для ВНЭУ. Это ощутимая экономия, потому что за 30 лет службы корабля расходы на топливо «съедают» львиную долю эксплуатационных затрат.

Для решения задач глубокой очистки парогазовых смесей (ПГС) еще в 1997 году коллективом МП НИИТП «Альфа» под руководством академика РАН Алексея Митрофановича Кутепова и д. т. н. Геннадия Яковлевича Рудова (МИХМ) была создана уникальная (по компактности!) установка для отделения углеводородов из ПГС. Все наши попытки привлечь внимание к ее использованию для решения задачи очистки водорода натыкались на гордыню тех, кто был «высочайше» приближен к решению данной задачи. Но воз и ныне там.

Думаю, настало время попробовать использовать и нашу технологию, в конце концов полнота улавливания УВ более 99,9 процента обнадеживает. Объем установки составит примерно 2 м3, все элементы конструкции спокойно проходят через люки. Но вот беда – в России, похоже, закончились деньги, что и стало причиной отказа от финансирования копеечных работ. Но миллиарды на ветер находятся… Малые ПЛ могли бы действительно стать компактными, бесшумными, с высокой степенью автономности. Это первая (решаемая) проблема.

Вторая заключается в формировании ТТХ малых ПЛ. Их размеры во многом зависят от размеров и эффективности размещаемого вооружения. Еще в 1983–1984 годах была предложена очень простая схема ПВРД, которая теоретически обеспечивала большую глубину регулирования тяги и вызвала большой интерес у генерального директора и главного конструктора ОКБ «Пламя», главного конструктора двигателя КР «Оникс» д. т. н. Игоря Борисовича Леванова. На базе новой концепции ПВРД можно было создать многоцелевую КР с вчетверо большей дальностью стрельбы, чем у «Оникса», при вдвое с лишним меньшем диаметре, малой массе и длине. Но решили вначале сдать в серию «Оникс», а уж затем приступить к созданию КР по новой концепции. Дальше началась перестройка… и ОКБ «Пламя» перевели на выпуск хлебопечек.

Сегодня можно вернуться к этой теме. Дело в том, что габариты ПЛ «Лада» позволяют в отсеке длиной 7,5–8,5 метра разместить ~10 шахт, до семи КР в каждой. Всего на ПЛ типа «Лада» можно установить 70 (и более) многоцелевых КР с дальностью стрельбы свыше 1500 километров. Решение первой и второй проблемы позволит создать компактные «тихие» ПЛ «прибрежной зоны». Эти ПЛ с многоцелевыми КР большой дальности обеспечат устойчивость нашего флота во многих районах Мирового океана на длительную перспективу.

Владимир Бердников

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года