С "Варшавянкой" пора прощаться

Деньги для строительства подводного флота уходят в "черную дыру"

Материал про НАПЛ, иными словами – лодки с ВНЭУ, более чем своевременен и даже опоздал. Он должен был появиться лет 10-15 назад, чтобы подтолкнуть наше строительство подводных лодок в правильном направлении.

Отклик на статью "Убийца "Рональда Рейгана"

"Варшавянка", конечно, налаженный тип, но уже устаревший. Кто-то когда-то назвал ее "черной дырой", сегодня это звучит как насмешка. Даже Пакистан уже с 2008 года имеет лодки с ВНЭУ, когда в состав ВМС этой не самой морской державы была включена ПЛ Hamza с вспомогательной воздухонезависимой энергетической установкой.

“ Лодки с ВНЭУ имеют большое будущее в региональных конфликтах ”

Лодки с ВНЭУ имеют большое будущее в региональных конфликтах. Представьте их в действии в таких закрытых районах, как Черное, Балтийское моря или Карибский бассейн, или Аденский и Персидский заливы… Авианосцам там в этом случае воистину делать нечего.

А мы пока только слышим, что в России разрабатываются подобные подводные лодки, и продолжаем клепать "Варшавянки". Не оказалось бы поздно. Ведь скоро и "Варшавянки" перестанут удовлетворять потенциальных покупателей. Надо спешить.

Очень правильно и злободневно звучит заключительная фраза материала: "Что это значит? То, что в мирное время не представляется критичным, в случае военного конфликта может обернуться большой проблемой для нашего флота".

Надо спешить, а не ссылаться на финансовые трудности. Но главное в деле судостроения – это кадры. А у нас с ними большая проблема.

Вадим Кулинченко, капитан 1-го ранга в отставке, ветеран-подводник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (810) за 3 декабря 2019 года