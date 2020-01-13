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Необходимо прописать особый статус Донбасса в конституции Украины - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Сирии, возможные шаги по урегулированию военного конфликта в Ливии, строительство газопровода «Северный поток-2», эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, ядерную программу Ирана, а также исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в Париже, проходившего в нормандском формате.

«Ведомости» собрали главные высказывания лидеров Германии и России.

Россия может самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2» без привлечения иностранных компаний, но сроки реализации проекта сдвинуты на несколько месяцев, отметил Путин. 

В свою очередь Меркель считает возможным строительство газопровода, несмотря на санкции США. Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта, отметила она. Канцлер в очередной раз заявила, что «Северный поток- » - это прежде всего экономический проект.

Комментируя слова Эрдогана о нахождении в Ливии более 2000 наемников ЧВК «Вагнер», Путин сказал: «Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».

Ситуация в Сирии стабилизируется и постепенно возвращается к мирной жизни, заявил Путин. «Россия и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии окончательно может быть решен исключительно политическими средствами. Главное, чтобы у сирийских граждан была возможность самостоятельно определять будущее своей страны», - отметил президент. Для реализации этого подхода был создан сирийский Конституционный комитет, который уже провел два заседания в Женеве, где сформировал конституционную комиссию, которая займется разработкой конституционных основ Сирии, напомнил Путин. 

Путин призвал власти Украины начать реализовывать меры по урегулированию ситуации на юго-востоке страны в соответствии с минскими соглашениями. 

По его словам, в ходе переговоров с Меркель «подробно говорили об урегулировании внутриукраинского кризиса». Оба лидера считают минские соглашения безальтернативной основой для нормализации ситуации. «Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплощались в жизнь», - сказал Путин. Необходимо прописать особый статус Донбасса в конституции Украины, добавил президент.

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