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Интерфакс-АВН

Запуск российского спутника связи "Экспресс-103" планируется на конец марта - производитель

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«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Олег Яковлев/РБК

Железногорск (Красноярский край). 11 января. ИНТЕРФАКС - Российский спутник связи "Экспресс-103" планируется запустить в конце марта этого года, сообщил в субботу гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, производитель аппаратов серии "Экспресс") Николай Тестоедов вице-премьеру РФ Юрию Борисову во время посещения заместителем председателя правительства этого предприятия.

В одном из цехов ИСС Борисову показали антенны для спутников связи. "Здесь Вы можете видеть антенны, аналогичные тем, что установлены на спутнике связи "Экспресс-103", который мы планируем запустить в конце марта (этого года)", - сказал Тестоедов, обращаясь к Борисову.

В компании ИСС уточнили журналистам, что вместе с аппаратом "Экспресс-103" запустят еще один спутник этой серии - "Экспресс-80". Запуск планируется с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000" разработки ИСС. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания "Талес Аления Спейс" (Thales Alenia Space).

Гарантийный срок активного существования спутников составит 15 лет. Спутники послужат для предоставления качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
ИТ
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