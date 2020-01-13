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ТАСС

Борисов: Россия обладает высокой боеспособностью, хотя тратит на армию меньше, чем США

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вице-премьер отметил, что российский бюджет на развитие Вооруженных сил в 12-14 раз меньше чем у США и НАТО

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. России удается обладать высоким уровнем боеспособности, несмотря на то, что бюджет на развитие Вооруженных сил в 12-14 раз меньше, чем у США и НАТО. Об этом сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В. П. Дубынина.

"Мы находимся на шестом месте [в мире] по абсолютному объему, который тратим на вооружение, и нам удается держать паритет и держать свои Вооруженные силы на достаточно высоком уровне боеспособности, что гарантирует безопасность нашего государства", - сказал Борисов.

Он уточнил, что военные расходы США в этом году составят 750 млрд долларов, бюджет НАТО - более $1 трлн. "У нас объем бюджета [на развитие Вооруженных сил] в 12-14 раз меньше", - отметил вице-премьер.

Борисов привел данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute), согласно которым военные расходы России в 2018 году составили $61,4 млрд, США - $649 мдрд, Китая - $250 мдрд, Саудовской Аравии - $67,6 млрд.

"Россия устойчиво занимает второе место после США, на протяжении многих лет, по экспорту вооружений", - привел он также данные SIPRI. Доля США по экспорту вооружений составляет 36 %, России - 21 %.

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