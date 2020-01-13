Борисов высказался об уровне боеспособности России

КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. России удается обладать высоким уровнем боеспособности, несмотря на то, что бюджет РФ на развитие Вооруженных сил в 12-14 раз меньше, чем у США и НАТО, сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы находимся на шестом месте (в мире) по абсолютному объему, который тратим на вооружение, и нам удается держать паритет и держать свои Вооруженные силы на достаточно высоком уровне боеспособности, что гарантирует безопасность нашего государства", - сказал Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета имени Героя России генерала В.П. Дубынина.

Он уточнил, что военные расходы США в этом году составят 750 миллиардов долларов, бюджет НАТО - более 1 триллиона долларов. "У нас объем бюджета (на развитие Вооруженных сил) в 12-14 раз меньше", - отметил вице-премьер.

Борисов привел данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute), согласно которым военные расходы России в 2018 году составили 61,4 миллиарда долларов, США - 649 миллиардов долларов, Китая - 250 миллиардов долларов, Саудовской Аравии - 67,6 миллиарда долларов.