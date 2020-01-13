Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386

Как уже сообщалось, 9 января 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил в Севастополе Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова, где осмотрел экспозицию, посвящённую перспективам развития Военно-Морского Флота.Российской Федерации В числе прочего, в данной экспозиции была представлена модель "перспективного корабля океанской зоны на базе проекта 20386, оснащенного ракетным комплексом "Калибр".

Модель "перспективного корабля океанской зоны на базе корвета проекта 20386, оснащенного ракетным комплексом "Калибр". Севастополь, 09.01.2020 © Андрей Киреев / РИА Новости Крым

Судя по внешнему облику, данный "перспективный корабль" является увеличенным до "фрегатского размера" вариантом корвета проекта 20386 разработки АО "ЦМКБ "Алмаз".

Представляя данный проект "перспективного корабля" Владимиру Путину, Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов дал такой комментарий: "Проект перспективного корабля, оснащенного тоже "Калибром". Пусковые установки 16 и еще 16, итого: 32 пусковые установки".

Напомним, что головной корвет "Дерзкий" (заводской номер 1009) проекта 20386 был заложен на АО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге 28 октября 2016 года, а в 2019 году был переименован в."Меркурий". Сдача корабля ВМФ России ожидается не ранее 2023 года, перспективы серийного строительства пока что остаются неопределенными.

Модель "перспективного корабля океанской зоны на базе корвета проекта 20386, оснащенного ракетным комплексом "Калибр". Севастополь, 09.01.2020 © кадры из телерепортажа "Первого канала" (via vk.com/milinfolive )