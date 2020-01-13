Войти
bmpd.livejournal.com

Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386

448
0
0

Как уже сообщалось, 9 января 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил в Севастополе Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова, где осмотрел экспозицию, посвящённую перспективам развития Военно-Морского Флота.Российской Федерации В числе прочего, в данной экспозиции была представлена модель "перспективного корабля океанской зоны на базе проекта 20386, оснащенного ракетным комплексом "Калибр".

Модель "перспективного корабля океанской зоны на базе корвета проекта 20386, оснащенного ракетным комплексом "Калибр". Севастополь, 09.01.2020 © Андрей Киреев / РИА Новости Крым

Судя по внешнему облику, данный "перспективный корабль" является увеличенным до "фрегатского размера" вариантом корвета проекта 20386 разработки АО "ЦМКБ "Алмаз".

Представляя данный проект "перспективного корабля" Владимиру Путину, Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов дал такой комментарий: "Проект перспективного корабля, оснащенного тоже "Калибром". Пусковые установки 16 и еще 16, итого: 32 пусковые установки".

Напомним, что головной корвет "Дерзкий" (заводской номер 1009) проекта 20386 был заложен на АО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге 28 октября 2016 года, а в 2019 году был переименован в."Меркурий". Сдача корабля ВМФ России ожидается не ранее 2023 года, перспективы серийного строительства пока что остаются неопределенными.

Модель "перспективного корабля океанской зоны на базе корвета проекта 20386, оснащенного ракетным комплексом "Калибр". Севастополь, 09.01.2020 © кадры из телерепортажа "Первого канала" (via vk.com/milinfolive )

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
20386
Похожие новости
24.04.2019
Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге
21.08.2018
Конструкторское бюро "Алмаз": создаем корабли с "роботами" на борту
22.03.2018
Северная верфь: на корвет "Ретивый" погрузили главные двигатели
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М