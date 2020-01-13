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ТАСС

Минобороны опровергло опасное сближение корабля ВМФ с эсминцем США в Аравийском море

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Профессиональные действия экипажа российского корабля предотвратили столкновение с американским эсминцем, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минобороны России заявило, что заявление 5-го флота ВМС США об опасном сближении российского корабля с эсминцем Farragut не соответствует действительности. Об этом сообщили в пятницу в российском военном ведомстве.

"Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место "опасном" сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Профессиональные действия экипажа российского корабля предотвратили столкновение с американским эсминцем, сообщили в российском военном ведомстве. "Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем", - говорится в сообщении.

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Россия
США
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