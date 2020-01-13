Небоевые потери превысили боевые - генпрокуратура заинтересовалась ВСУ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка согласовал организационные изменения в структуре и штатном расписании военной прокуратуры.

Они касаются деятельности ведомства в зоне так называемой «Операции Объединенных сил» (ООС) на Донбассе. Речь идет о создании в структуре военной прокуратуры специального отдела по расследованию причин смертей военнослужащих в небоевой обстановке.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора над расследованием преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке на территории проведения ООС.

Также офис генпрокурора инициировал создание при ГУ Нацполиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования таких уголовных производств. Такие организационные мероприятия будут обеспечивать оперативную координацию действий органов предварительного расследования.

Отметим, говорит Eadaily, что подобный шаг со стороны руководства ГПУ является реакцией на ту ненормальную обстановку, в которой находятся украинские военные на Донбассе. Проблема с так называемыми «небоевыми» потерями ВСУ более не может оставаться без внимания властей, так как их масштаб достиг угрожающих размеров.