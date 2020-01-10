The Times of Israel (Израиль): союзники США видят вакуум в стратегии на Ближнем Востоке, который может заполнить Путин

Партнеры Америки в НАТО устанавливают контакты с российским лидером и дистанцируются от смертельного авиаудара в Ираке, целью которого был иранский генерал, отмечает автор. Что касается визита Путина в Дамаск, то его можно считать просто продолжением растущего влияния Кремля на Ближнем Востоке.

Париж (Ассошиэйтед пресс) - Это настоящий лидер на мировой сцене: во время праздников он посетил войска, расположенные в обширной военной зоне, оказал поддержку альянсам и экономическим сделкам на Ближнем Востоке, договорился о проведении встречи с немецким федеральным канцлером, а также представил свою страну как надежного партнера во все более нестабильном мире.

У российского президента Владимира Путина была напряженная неделя, особенно после американской атаки с помощью беспилотника, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани (Qassem Soleimani). Визит Путина во вторник в Сирию стал символическим отражением той реальности, которая складывается в последние несколько месяцев, - американские стратегические позиции на Ближнем Востоке являются загадкой для многих союзников Соединенных Штатов, тогда как Россия более чем готова заполнить любой образующийся вакуум.

Во многом происходящий сдвиг ставит в сложное положение союзников Соединенных Штатов, - либо заставляет их обращаться к России в поисках партнера.

Путин был первым мировым лидером, с которым президент Франции Эммануэль Макрон поговорил сразу после того, как узнал об атаке с помощью беспилотника. Тем временем федеральный канцлер Германии Ангела Меркель направляется в Кремль для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке.

Канада, Дания и Германия перевели своих военнослужащих в безопасное место в Ираке, и то же самое сделало руководство НАТО, поскольку подразделения этого альянса находятся в этой стране и являются частью международной коалиции, созданной для борьбы против "Исламского государства" (запрещенная в России организация - прим. редакции ИноСМИ). Нет никаких указаний на то, что администрация Трампа предупредила о готовящемся ударе с использованием беспилотника кого-либо из своих союзников. Активность членов коалиции была заморожена, а генеральный секретарь НАТО назвал убийство иранского генерала "решением Соединенных Штатов". "Это решение не было принято ни глобальной коалицией, ни НАТО. Однако все союзники озабочены дестабилизирующими действиями Ирана в этом регионе", - отметил он.

На той базе на севере Ирака, по которой Тегеран нанес удар, находилось большое количество военнослужащих из состава коалиционных сил.

Путин предлагает альтернативу существующему хаосу.

"К сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы", - подчеркнул российский президент в своем выступлении в среду в Турции.

Израиль, критиковавший заключенную в 2015 году ядерную сделку с Ираном, хранит молчание по поводу атаки с использованием дрона, если не считать короткого хвалебного заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и, похоже, сам не хочет способствовать эскалации и без того уже нестабильной ситуации, возникшей в отношениях между его самым близким союзником и его заклятым врагом. Первая встреча лицом к лицу американского президента Дональда Трампа состоялась в понедельник с заместителем обороны Саудовской Аравии Халидом бин Салманом (Khalid bin Salman). Однако американский президент подтвердил это лишь спустя сутки и сделал это уже после того, как сам принц сообщил об этом на своей странице в твиттере.

"Мы обсудили торговлю, военные вопросы, цены на нефть, а также стабильность на Ближнем Востоке!" - сообщил Трамп в твиттере.

Американский президент в воскресенье поговорил по телефону с Макроном, а во вторник - с Меркель.

Тем временем маршрут поездки Путина продолжился. О его посещении российских военных на православное Рождество не было заранее объявлено, и то же самое можно сказать о его встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, который обязан своим продолжающимся нахождением у власти комбинации российского и иранского вторжения. Смысл этого послания был однозначный.

"Даже всегда готовый подыграть США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счел нужным отмежеваться от убийства иранского генерала, заявив, что США приняли это решение без участия НАТО. Попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом", - написал во вторник на своей странице в твиттере Алексей Пушков, член верхней палаты российского парламента.

"Показательно: в разгар предвоенного кризиса вокруг Ирана Меркель едет на переговоры к Путину, но не к Трампу. Переговоры с Трампом лишены смысла", - добавил он.

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер (Mark Esper) отказался ответить на вопрос о том, предупредил ли Трамп своих союзников перед этим ударом. "Я не буду вдаваться в детали наших консультаций", - сказал он.

По словам Столтенберга, американские официальные лица представили "объяснение" решения администрации президента Трампа относительно убийства Сулеймани, однако отказался предоставить детали и хронологию событий.

Трамп выстраивал свою кампанию под лозунгом "Америка прежде всего" (America First) и давно уже заявил о том, что хочет сократить американское участие в заграничных войнах в Сирии, Ираке и Афганистане.

Однако его решения нанести удар по проиранским военизированным формированиям, а затем и уничтожить самого известного иранского генерала вблизи аэропорта Багдада застали врасплох Ближний Восток, европейских союзников и вызвали замешательство. После этого Соединенные Штаты начали подавать противоречивые сигналы относительно своих намерений покинуть Ирак, хотя именно в этот момент Вашингтон направил дополнительное количество солдат для защиты от возможного ответа Ирана.

Высокопоставленный французский дипломат Амели де Моншален (Amelie de Montchalin) сообщила в среду своим законодателям о том, что солидарность Франции относится только к коалиции, образованной для борьбы против экстремистской группировки "Исламское государство".

"Это решение были принято Соединенными Штатами без консультации с Францией по вопросам национальной безопасности, поэтому мы имеем дело с американской инициативой, а ответственность за нее несут только сами американцы", - подчеркнула Моншален.

Администрация Трампа представила гибель Сулеймани как ловкий ход, в результате которого был уничтожен региональный возмутитель спокойствия, а также спасены жизни американцев. Трамп настаивал на том, что Соединенные Штаты могли бы покинуть Ирак, однако, по его словам, иракский народ хочет, чтобы американские солдаты остались. "В какой-то момент мы захотим уйти, но сейчас не время для этого", - подчеркнул он.

Поездка Путина в Турцию была запланирована месяц назад, хотя можно назвать случайным тот факт, что она состоялась на этой неделе. Что касается визита в Дамаск, то его можно считать просто продолжением растущего влияния Кремля на Ближнем Востоке и уменьшением роли Соединенных Штатов в этом регионе, сказал Марк Пиерини (Marc Pierini), бывший посол Евросоюза в Турции и приглашенный научный сотрудник организации "Карнеги Европа" (Carnegie Europe). Поездка Меркель в Кремль была запланирована в конце прошлого месяца, однако Иран всегда был главной темой на повестке дня.

"У Путина нет необходимости предпринимать многочисленные действия. Он просто наблюдает. Все, что мы видели в течение прошлого года, с декабря 2018 года, когда Трамп впервые объявил о выводе американских войск из Сирии, происходило именно так, как это нужно Кремлю. Ничего особенно не нужно делать, ничего не надо предпринимать. Российская политика в этом регионе состоит в том, чтобы говорить со всеми и получать выгоду от оставленного американцами вакуума", - отметил Пиерини.

Сделанное в декабре 2018 года заявление многие наблюдатели подвергли критике, посчитав это предательством Америки в отношении своих союзников курдов, которые вместе с американцами вели борьбу против группировки "Исламское государство" в северо-восточной части Сирии. После вывода американских солдат Турция начала наступление, и тогда курды обратились за помощью к России и правительству Сирии. Именно российская сделка с Турцией положила конец турецкому вторжению. Незначительное присутствие американских военных в Сирии во многом зависит от логистической поддержки, направляемой с американских военных баз в Ираке, однако уходящий со своего поста премьер-министр Ирака сказал во вторник, что американские войска должны покинуть страну.

"У нас нет другого выхода, - сказал премьер-министр Адиль Абдул-Махди. - В противном случае мы будем быстро двигаться к конфронтации".

Лори Хиннант (Lori Hinnant)