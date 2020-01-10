Экипажи корвета "Алдар Цыденжапов" и корабля ПМО "Яков Баляев" пройдут подготовку в ОУЦ ВМФ

Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.

ЦАМТО, 9 января. Со второй декады января 2020 года экипажи корвета проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" и корабля ПМО проекта 12700 "Яков Баляев" пройдут полный цикл комплексной подготовки в Объединенном учебном центре (ОУЦ) ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Личный состав экипажей пройдет обучение по специальным программам, предполагающим теоретическую подготовку и практическую подготовку с использованием современной тренажерной базы Объединенного учебного центра ВМФ по своим профильным специальностям.

Также, на базе Центра будут подготовлены корабельные боевые расчеты этих кораблей с использованием новейших тренажеров, предназначенных для подготовки специалистов штурманской боевой части, ракетно-артиллерийской боевой части и подготовки специалистов боевой части радиотехнического вооружения, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ от 5 января.