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ЦАМТО

Экипажи корвета "Алдар Цыденжапов" и корабля ПМО "Яков Баляев" пройдут подготовку в ОУЦ ВМФ

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Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.0
Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация", Khabkrai.ru и komcity.ru

ЦАМТО, 9 января. Со второй декады января 2020 года экипажи корвета проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" и корабля ПМО проекта 12700 "Яков Баляев" пройдут полный цикл комплексной подготовки в Объединенном учебном центре (ОУЦ) ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Личный состав экипажей пройдет обучение по специальным программам, предполагающим теоретическую подготовку и практическую подготовку с использованием современной тренажерной базы Объединенного учебного центра ВМФ по своим профильным специальностям.

Также, на базе Центра будут подготовлены корабельные боевые расчеты этих кораблей с использованием новейших тренажеров, предназначенных для подготовки специалистов штурманской боевой части, ракетно-артиллерийской боевой части и подготовки специалистов боевой части радиотехнического вооружения, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ от 5 января.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
пр. 12700
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