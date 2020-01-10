Войти
ТАСС

Первые 50 пистолетных комплексов "Удав" поступят на вооружение армии России в 2020 году

445
0
0

Ранее пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Партия из 50 новейших пистолетных комплексов "Удав" будет передана Министерству обороны от предприятия-изготовителя в этом году. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении военного ведомства.

"В 2020 году партия 9-мм пистолетов "Удав" поступит в подразделения Министерства обороны РФ. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса [ЦНИИТочмаш госкорпорации "Ростех"] передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов", - говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" также сообщал, что Минобороны России в 2020 году примет на вооружение новейший пистолет "Удав". При этом он не уточнял количество комплексов, которые поступят в российскую армию в этом году.

В сентябре 2019 года в Ростехе сообщили, что пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию. Длина "Удава" - 206 мм, высота - 145 мм, ширина - 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном - 980 г. Вместимость магазина "Удава" находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов.

Оружие использует мощные российские патроны калибра 9 на 21 мм. Это позволяет "Удаву" пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
30.12.2019
Новейший пистолет "Удав" поступит на вооружение российской армии в 2020 году
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
02.08.2017
"Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
01.09.2008
Сергей Иванов заявляет о необходимости наладить эффективное взаимодействие "Ростехнологий" и Минобороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США