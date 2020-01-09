Нетаньяху заявил о готовности нанести удар по Ирану в случае атаки им Израиля

Иерусалим. 8 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил о готовности нанести "оглушающий удар" по Ирану, если тот атакует Израиль, передают израильские СМИ.

"Любой, кто нас атакует, получит оглушающий удар", - заявил он журналистам в ходе пресс-конференции в Иерусалиме.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Комментируя этот удар, Нетаньяху заявил, что Израиль привержен поддержке США. "Мы едины в решимости и силе", - цитирует его слова "Едиот Ахронот".