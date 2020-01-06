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Военное обозрение

Возможный ответ: Устранение генерала КСИР может привести к появлению иранского ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Мировые СМИ обсуждают возможное развитие событий после американского удара по автомобилю с командующим Корпусом стражей исламской революции. «Военное обозрение» представляет небольшой обзор тех предположений, которые строят эксперты в разных странах мира по поводу перспектив в связи с названным событием.

В крупном немецком издании FAZ вышел материал, который озаглавлен как «Три сценария для контратаки». В нём редактор отдела политики Райнер Хэрманн пишет о том, что духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже пообещал «суровое возмездие США за акты агрессии».

Хэрманн пишет, что до сих пор Иран старался избегать прямой военной конфронтации с США, как и США с Ираном. Но теперь ситуация может пойти по иному пути.

Из статьи Райнера Хэрманна:

Иран может мобилизовать своих ополченцев против американских партнёров и союзников в нескольких странах Ближнего Востока. Это «Хизбалла» в Ливане и «Хамас» в секторе Газа, подразделения шиитской милиции в Ираке и проиранские подразделения в Сирии. Например, если они атакуют цели в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах, Соединенные Штаты должны будут оказать помощь (на основании договоров). Но тогда арабские государства также должны будут проснуться от своей летаргии.

Другой вариант, который рассматривает автор в FAZ, это применение беспилотников. В качестве примера приводится удар по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии. В нанесении ударов на Западе обвиняют Иран, хотя тот отрицает свою причастность.

Хэрманн:

Теми ударами Иран «отключил» половину добычи нефти в Саудовской Аравии, что соответствует примерно 5% мирового спроса.

Немецкий эксперт пишет, что если атака повторится, то Эр-Рияд может обратиться к РФ с просьбой срочно поставить комплексы С-400. Одновременно Эр-Рияд попросит США не вводить санкции CAATSA против него, так как комплексы требуются «немедленно для защиты от Ирана». И у США, как пишет автор, вряд ли на это найдётся аргумент для возражения.

Ещё один возможных шаг Ирана, о котором пишут западные СМИ: блокировка Ормузского пролива. Это приведёт к небывалому в XXI столетии дефициту нефти и взлёту цен на «чёрное золото». При этом для Трампа это может оказаться даже выгодно, ведь тогда «из небытия» выйдут десятки американских компаний, занимающихся добычей сланцевых углеводородов. При ценах свыше 70 долларов за баррель добыча сланцевой нефти становится рентабельной, а при ценах в 80 и выше будет приносить сверхдоходы.

Эксперты в странах Восточной Азии, реагируя на информацию об угрозах со стороны Ирана ответными мерами в адрес США, полагают, что наиболее жёсткой реакцией Тегерана станет окончательное отстранение от любых обязательств по ядерной сделке.

Это может в конечном итоге привести к созданию Ираном собственного ядерного оружия. В свою очередь, если США этого не предотвратят, такой результат станет полным провалом американской политики и неисправимой стратегической ошибкой Трампа: устранение генерала КСИР способно породить то, чего больше всего применительно к Ирану опасаются и в США, и в Израиле - иранскую ядерную бомбу.

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