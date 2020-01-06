Минобороны РФ назвало неоспоримыми заслуги генерала Сулеймани в борьбе с ИГ в Сирии

В ведомстве уверены, что убийство Сулеймани ведет к резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заслуги погибшего в результате авиаудара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии неоспоримы. Об этом заявили в пятницу в Минобороны России.

"Под прямым руководством К. Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название ИГ - здесь и далее прим. ТАСС) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

Иранский генерал, отметили в Минобороны, был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. В российском военном ведомстве уточнили, что генерал Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе.

Убийство американской стороной Сулеймани приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке и негативно повлияет на всю систему международной безопасности, отметили в ведомстве. "Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - говорится в сообщении.