Войти
ТАСС

Минобороны РФ назвало неоспоримыми заслуги генерала Сулеймани в борьбе с ИГ в Сирии

82
0
0
Сулеймани
Генерал-майор Сулеймани.
Источник изображения: http://www.kommersant.ru/

В ведомстве уверены, что убийство Сулеймани ведет к резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заслуги погибшего в результате авиаудара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии неоспоримы. Об этом заявили в пятницу в Минобороны России.

"Под прямым руководством К. Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название ИГ - здесь и далее прим. ТАСС) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

Иранский генерал, отметили в Минобороны, был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. В российском военном ведомстве уточнили, что генерал Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе.

Убийство американской стороной Сулеймани приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке и негативно повлияет на всю систему международной безопасности, отметили в ведомстве. "Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
25.01.2017
Почему враги России боятся крылатой ракеты "Калибр" (The National Interest, США)
16.11.2016
Ликвидация дыр в противоракетной обороне России подходит к концу
29.03.2016
Воздушно-коммерческие силы
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
21.09.2015
РФ и США могут схлестнуться в небе над Сирией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м