Министерству обороны России поставлен второй вертолет Ми-38Т

31 декабря 2019 года АО "Вертолеты России" сообщило, что передало Министерству обороны Российской Федерации вертолет Ми-38Т, изготовленный по заказу военного ведомства Казанским вертолетным заводом. Это уже вторая машина данной серии, поставленная Министерству обороны в рамках Гособоронзаказа.

Второй опытный образец вертолета Ми-38Т (серийный номер 26002, бортовой номер "72 желтый", регистрационный номер "38015"), построенный на АО "Казанский вертолетный завод" для Министерства обороны Российской Федерации. Жуковский, 29.08.2019 (с) Алексей (другой) / russianplanes.net ( ссылка )

В 2019 году Министерство обороны России получило первые серийные вертолеты Ми-38Т. В ходе приемосдаточных испытаний и приемки был реализован контроль качества изготовления вертолетов и отработки его составных частей в агрегатно-механическом и сборочном производстве, проведен осмотр полностью собранных вертолетов в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем. Были проведены все виды испытаний, предусмотренные условиями госконтракта.

Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортно-десантных задач: в салоне могут разместиться до 40 десантников. На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Машина может развивать максимальную скорость до 300 км/час.

23 ноября 2018 года опытный образец вертолета Ми-38Т, совершил свой первый полет. В мае 2019 года уже серийная машина была продемонстрирована Президенту России Владимиру Путину во время его визита в Казань. В июне Ми-38Т впервые предстал на форуме "Армия-2019", а в рамках авиасалона МАКС-2019 - дебютировал в летной программе выставки, выполнив пролет в составе линейки холдинга "Вертолеты России".

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях. Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 предоставляя экипажу всю необходимую информацию снижает нагрузку на экипаж при выполнении задач и обеспечивает высокий уровень безопасности выполнения полетов. В зависимости от требования заказчика в салоне вертолета возможно расположение съемных кресел, санитарного оборудования и рольганговых устройств для облегчения закатки и транспортировки грузов.

Области применения вертолетов Ми-38 - перевозка грузов, военной техники, десанта, поисково-спасательные операции. Все это - в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая "арктический" вариант.

Со стороны bmpd напомним, что в июле 2017 года Министерство обороны России сообщило о заключении контракта с АО "Вертолеты России" на поставку опытной партии из двух вертолетов Ми-38 в военном исполнении, получивших обозначение Ми-38Т. До конца 2019 года Министерство обороны России должно было получить две машины, - с поставкой соответственно, в 2018 и 2019 годах.

Вертолеты были построены на АО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ). Первый полет в режиме висения первого построенного по данному контракту опытного вертолета Ми-38Т (серийный номер 26001, имел временную серую окраску и нес регистрационный номер "38015") состоялся в Казани 3 ноября 2018 года, а первый полет по полному профилю - .23 ноября 2018 года. 2 декабря 2019 года генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил о передаче первого вертолета Ми-38Т Министерству обороны.

В мае 2019 года был впервые продемонстрирован второй построенный КВЗ по данному контракту вертолет Ми-38Т (серийный номер 26002) в диковатой зеленой "пиксельной" камуфляжной окраске и с нанесенным бортовым номером "72 желтый" и регистрационным номером RF-04529. Как можно понять, теперь он и передан Министерству обороны.России.

Согласно сообщениям Министерства обороны России, на двух указанных опытных образцах Ми-38Т должны быть проведены совместные летные испытания на соответствие требованиям Вооруженных Сил. По их результатам будут спланированы дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС России в рамках Государственной программы вооружений 2018-2027 годов.