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bmpd.livejournal.com

Первый вертолет Ми-38Т передан Министерству обороны России

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Как сообщило 2 декабря 2019 года информационное агентство РИА Новости, Министерству обороны Российской Федерации поставили первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Она (машина) находится в опытной эксплуатации. До конца года передадим <...> вторую", - заявил А. Богинский.

Первый опытный образец вертолета Ми-38Т (бортовой номер "72 желтый", регистрационный номер "38015") в экспозиции авиасалона МАКС-2019, август 2019 года (с) Михаил Воскресенский / РИА Новости

Со стороны bmpd напомним, что в июле 2017 года Министерство обороны России сообщило о заключении контракта с АО "Вертолеты России" на поставку опытной партии из двух вертолетов Ми-38 в военном исполнении, получивших обозначение Ми-38Т. До конца 2019 года Министерство обороны России должно было получить две машины, - с поставкой соответственно, в 2018 и 2019 годах.

Вертолеты были построены на АО "Казанский вертолетный завод". Первый полет в режиме висения первого построенного по данному контракту опытного вертолета Ми-38Т (во временной серой окраске и несшего регистрационный номер "38015") состоялся в Казани 3 ноября 2018 года, а первый полет по полному профилю - .23 ноября 2018 года. В мае 2019 года данный образец был впервые продемонстрирован в диковатой зеленой "пиксельной" камуфляжной окраске и с нанесенным бортовым номером "72 желтый".

Согласно сообщениям Министерства обороны России, на двух указанных опытных образцах Ми-38Т должны быть проведены совместные летные испытания на соответствие требованиям Вооруженных Сил. По их результатам будут спланированы дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС России в рамках Государственной программы вооружений 2018-2027 годов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-38
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Минoбороны РФ
Проекты
МАКС-20XX
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