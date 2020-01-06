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ТАСС

Военные на Урале и в Поволжье впервые получат на вооружение С-400 "Триумф"

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Военнослужащие ЦВО пройдут переобучение и выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" впервые поступят на вооружение в полки Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской и Свердловской областях, в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ЦВО в пятницу.

"Два полка противовоздушной обороны Центрального военного округа в 2020 году получат на вооружение комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". В течение года планируется перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях. Военнослужащие ЦВО пройдут переобучение на новые комплекты зенитного ракетного комплекса С-400, после чего выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе военного округа, на данный момент на вооружении полков находятся системы С-300. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу ранее сообщил, что в 2020 году ВКС РФ получат четыре полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Полк противовоздушной обороны ЦВО в Свердловской области расположен около Екатеринбурга. Знаменит тем, что его военнослужащие 1 мая 1960 года ракетой "земля-воздух" из ЗРК С-75 сбили самолет американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Пилот, выполнявший задание ЦРУ и проводивший фотосъемку советской территории, выжил и был приговорен за шпионаж к 10 годам лишения свободы в тюрьме "Владимирский централ" (СИЗО номер 1 Владимира). 10 февраля 1962 года советского разведчика Вильяма Фишера (более известен как Рудольф Абель), арестованного 21 июня 1957 года в Нью-Йорке, обменяли на Пауэрса. Обмен произошел на границе Западного Берлина и ГДР на мосту "Глиникер-брюкке", который впоследствии получил известность как "мост шпионов".

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