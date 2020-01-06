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Интерфакс-АВН

Пентагон: операция по уничтожению иранского военачальника Сулеймани проводилась по указанию Трампа

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Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018.
Источник изображения: В© AP Photo, Pablo Martinez Monsivais

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Операция по уничтожению командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КУДС) в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

В нем отмечается, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе".

В заявлении, говорится также, что удар по Сулеймани преследовал цели сдерживания Ирана от будущих атак против США.

В то же время, агентство Associated Press (АР), комментируя произошедшее, пишет, что гибель Сулеймани "может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов".

Вместе с тем, не названный представитель Пентагона заявил американскому журналу Newsweek, что для того, чтобы быть уверенными в гибели главы спецподразделения Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани потребуется анализ ДНК.

При этом источник отметил, что гибель заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса сомнений не вызывает.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада, сообщили СМИ со ссылками на власти и шиитское ополчение.

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