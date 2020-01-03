Более 40 учений с боевыми вертолетами пройдет на юге России в 2020 году

Ростов-на-Дону. 2 января. ИНТЕРФАКС - В 2020 году Южный военный округ проведет более 40 учений с боевыми вертолетами, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Планируется, что в 2020 году с экипажами вертолетов будет проведено более 40 учений различного масштаба на территории юга России. Главным экзаменом в наступившем году станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что количество летно-тактических учений с участием винтокрылых машин возрастет на 15% по сравнению с 2019 годом.

"В учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", - сказали в штабе ЮВО.