Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту США Дональду Трампу указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов.
Путин подтверждает стремление РФ к нормализации отношений с США и приглашение Трампу посетить Москву
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018.
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