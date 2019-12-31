Путин подтверждает стремление РФ к нормализации отношений с США и приглашение Трампу посетить Москву

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018.

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту США Дональду Трампу указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов.