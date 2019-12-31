С Новым 2020 годом!
Общеотраслевая информация, Авиация, Космонавтика, Ракетные комплексы и артиллерия, Автомобилестроение, Сухопутная техника, Флот, Электроника и оптика, Робототехника, Атомная промышленность и энергетика, Боеприпасы и спецхимия, ПРО и ПВО, Нанотехнологии, Стрелковое оружие, Специальные и защитные средства, Энергетика, Тяжелая промышленность:
С Новым годом!.
Источник изображения: media.giphy.com
Пусть 2020 год принесет вам успех и процветание!
Права на данный материал принадлежат ВПК.name
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Проекты
Похожие новости
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!