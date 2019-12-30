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Интерфакс-АВН

Командующий ВМС Ирана предложил странам региона присоединиться к следующим учениям с участием России

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ВМС Ирана
ВМС Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Дубай. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что Тегеран приглашает региональные страны участвовать в будущих учениях с Россией и Китаем.

"Командующий иранскими морскими силами контр-адмирал Хоссейн Ханзади сказал, что Иран приглашает все региональные страны присоединиться к совместным военным учениям и региональной коалиции в следующий раз", - цитирует Ханзади агентство "Мехр" в воскресенье.

Кроме этого, командующий отметил, что все этапы нынешних морских учений Ирана, РФ и КНР проходят успешно.

В свою очередь в воскресенье глава штаба армии Ирана контр-адмирал Хабибулла Саяри заявил, что эти учения являются лишь начальным этапом сотрудничества между тремя государствами.

В минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила на брифинге в Москве, что эти учения направлены на поддержание в регионе безопасности. "Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом", - сказала Захарова.

Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе, сообщил ранее представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, которого цитировало агентство ИРНА.

Учения готовились давно и не связаны с усилением активности США в регионе, заявил 5 декабря посол Ирана в Москве Мехди Санаи. "Этот план уже готовился несколько месяцев назад. По нему было принято решение", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В минувшую пятницу сообщалось, что Иран, Россия и Китай начали учения в северной части Индийского океана.

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Индия
Иран
Китай
Оман
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США
Проекты
Военные учения
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