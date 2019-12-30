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Израильский военный экспорт во Францию

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Израильский военный экспорт во Францию

В середине декабря во французских СМИ появились сообщения, согласно которым недавно созданное во Франции агентство оборонных инноваций (AID) выбрало израильскую компанию "Роботим" (Roboteam) для поставки решения транспортировки раненых и грузов для французского воинского контингента в странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад). На первом этапе, до конца 2019 г., AID закупит у "Роботим" 5-8 единиц робота-транспортёра Probot, способного нести до 750 кг груза, маневрировать на пересеченной и застроенной местности, подниматься по ступеням и т.д. (с ТТХ Probot можно ознакомиться на сайте фирмы-производителя). Стоимость сделки оценивается в 1 млн евро. Уже летом 2020 г. планируется начало эксплуатации Probot в Африке. В борьбе за заказ "Роботим", выступающая в консорциуме с французским холдингом GACI, обошла франко-эстонский консорциум CNIM-Milrem, франко-германский Arquus-Safran и французский Nexter-Shark Robotics.

Кстати, полгода назад (15.06.19) появились публикации о продаже другой израильской фирмой, General Robotics, миниатюрного робота DOGO спецназу полиции Франции, в целях оценки возможностей. Проданная версия вооружена нелетальной системой, распыляющей перечный газ. Но возможна установка и пистолета.

После продажи Probot в ряде израильских источников появилось утверждение, что эта поставка - первая продажа оружия из Израиля во Францию после 50-летнего перерыва (с 1969 г.). Это не верно. 03.06.67 (за два дня до начала Шестидневной войны) по приказу президента Франции Шарля де-Голя было введено частичное эмбарго на поставку оружия Израилю (всё ещё была возможна поставка запчастей), а 03.01.69 эмбарго стало тотальным. До 1967 г. Франция была основным поставщиком оружия в Израиль (боевые, транспортные и учебные самолёты, вертолёты, лёгкие танки, БА, боевые катера и др.). Израиль же оружия Франции не продавал, попросту потому, что предложить в тот период было особо нечего. Единственная косвенная поставка - услуги "Израильской Авиационной Промышленности" (IAI) по ремонту авиатехники для ВВС Франции. В Израиле ремонтировались "Вотур" и "Супер Мистер", а возможно и другие типы самолётов.

С другой стороны, ещё с 90-х гг. Израиль поставляет Франции БПЛА производства IAI. В SIPRI имеется такой список:

  • 6 Hunter - заказаны примерно в 1995 г., поставлены примерно в 1997 г., сделка на 50 млн долларов;
  • 3 Eagle - заказаны в 2001 г., поставлены в 2007 г., программа SIDM;
  • 3 Heron - заказаны в 2005 г., поставлены в 2009 г., французское название Harfang (ранее программа SIDM), оснащены французскими системами разведки;
  • 1 Heron - заказан в 2009 г., поставлен в 2010 г., французское название Harfang, оснащены французскими системами разведки; сделка на 34 млн долларов, включает 1 контрольную станцию.

По другим источникам известно, что БПЛА Hunter (RQ-5 Hunter в США) действительно были закуплены Францией в 1995 г. и служили до сентября 2004 г. Что касается Eagle, SIDM и Harfang, то тут надо уточнить.

В 1999 г. IAI показала на авиасалоне Ле-Бурже под Парижем свой новый БПЛА Heron (он же Heron-1, "Шоваль" в ВВС Израиля). Франция проявила интерес к этому БПЛА и в 2001 г. начала программу SIDM (Systeme interimaire de drone MALE, т.е. Промежуточная система средневысотного БПЛА с большим временем пребывания в воздухе). Новый БПЛА базировался на Heron и должен был называться Eagle (коммерческое название IAI Heron), но затем название было изменено на Harfang. Первоначально он должен был поступить на вооружение в 2003 г., но всё новые и новые требования к изменениям задержали работы, Harfang впервые поднялся в воздух 09.09.06 и начал службу в июне 2008 г.

Официально производителем Harfang является EADS, но его корпус и ряд бортовых систем делается в Израиле на заводе МАЛАТ (отделение IAI по производству БПЛА) и практически идентичны Heron. Первоначально было закуплено 3 БПЛА и 1 наземная станция, затем ещё 1 БПЛА и 1 наземная станция. Франция использовала данные БПЛА в Афганистане (с 2009 г.), Ливии (с 2011 г.) и Мали (с 2013 г.). Один аппарат был серьёзно повреждён в аварии (в Афганистане, в марте или в апреле 2009 г.).

В 2013 г. Франция приняла решение снять с вооружения Harfang в 2014 г., с заменой на MQ-9 Reaper (в тендере участвовал и IAI Heron-TP, "Эйтан" в ВВС Израиля, но был выбран Reaper). И хотя первые Reaper были получены Францией уже в конце 2013 г., Harfang продержались на вооружении до начала 2018 г.

БПЛА Harfang.

DOGO.

Ссылки:

  1. General Robotics продала робот DOGO спецназу полиции Франции, israeldefense, 17.06.19.
  2. Армия Франции на пути закупки роботов у израильской фирмы, israeldefense, 18.12.19.
  3. Министерство вооруженных сил Франции закупает израильские наземные роботы Probot, bmpd, 21.12.19.
  4. Впервые после 50 лет: Франция вновь покупает израильское оружие, maariv, 24.12.19.
  5. Впервые за полвека Франция закупит израильские вооружения, newsru, 25.12.19.
  6. База данных SIPRI.
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