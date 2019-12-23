Министерство обороны Франции закупает израильских наземных роботов Probot

Как сообщает французское издание "Сhallenges.fr" в публикации "Robots militaires: l’étrange commande israélienne de l’armée française", министерство обороны Франции посредством недавно созданного Агентства инноваций в области обороны (Agence d’innovation de défense (AID)) до конца 2019 года намерена заключить контракт с израильской компанией Roboteam на закупку пяти-восьми наземных робототехнических средств Probot на сумму порядка 1 млн евро.

Безэкипажное наземное транспортное средство Probot (c) Roboteam

Эти машины используются для подвоза военной техники и эвакуации раненых, и на военном сленге называются "мулами". Они должны начать эксплуатироваться в Африке уже начиная с лета 2020 года в рамках проведения опытной эксплуатации.