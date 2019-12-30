Корвет "Гремящий" выполнил испытательные стрельбы по воздушной цели в Баренцевом море

ЦАМТО, 27 декабря. Головной корвет проекта 20350 "Гремящий", продолжающий серию государственных ходовых испытаний на Северном флоте, выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

Накануне, после завершения проверки систем и механизмов при стоянке на якоре в Кольском заливе корвет вышел в море и отработал взаимодействие с авиацией. Облет радиотехнического вооружения корабля выполнил экипаж самолета Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корвет "Гремящий" прошел допуск к выполнению стрельб артиллерийскими установками А-190 и АК-630, а затем выполнил стрельбы по имитированным воздушным целям.

Корвет "Гремящий проходит испытания на Северном флоте с 13 ноября. Сначала он прибыл из Балтийска в Беломорскую военно-морскую базу. В Белом море корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям.

Справочно:

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" заложен 1 февраля 2012 года в эллинге судостроительного предприятия "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Проектант корабля – ЦМКБ "Алмаз".

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. По сравнению с корветами предыдущего проекта 20380 он оснащен ракетами "Калибр" вместо "Урана", также усилен его зенитно-ракетный комплекс. Кроме того, "Гремящий" отличается меньшей оптической, радиолокационной и акустической заметностью.

Наименование "Гремящий" дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир – капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин стал Героем Советского Союза, сообщает пресс-служба Северного флота.